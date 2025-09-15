Primer Madeleine McCann: Glavnega osumljenca bodo kmalu izpustili iz zapora

Britanska policija, ki preiskuje izginotje Madeleine McCann, triletne britanske deklice, ki je leta 2007 izginila iz portugalske regije Algarve, je sporočila, da 49-letni Nemec Christian Brueckner ostaja osumljenec v njihovi preiskavi. Brueckner je glavni osumljenec v primeru in po doslej znanih dejstvih je v času izginotja McCann živel v Algarveju. Ta mesec pa naj bi ga izpustili iz zapora v Nemčiji. Britanska in nemška policija sta ga prvič imenovali kot osumljenca leta 2020, poroča CNN.
"Seznanjeni smo s skorajšnjo izpustitvijo 49-letnega Nemca, ki je bil glavni osumljenec v nemški zvezni preiskavi Madeleineinega izginotja," je za CNN pojasnil preiskovalni uradnik Mark Cranwell, višji preiskovalec britanske metropolitanske policije. "Lahko potrdimo, da ta oseba ostaja osumljenec v preiskavi britanske policije."
McCannova je izginila 3. maja 2007 med počitnicami z družino v mestu Praia da Luz v Algarveju, kar je sprožilo mrzlično iskanje, deklice pa niso nikoli našli. Nemški osumljenec je zavrnil prošnjo britanske policije za zaslišanje.
Glavni osumljenec, Nemec Christian Brückner, sicer trdi, da ima alibi in da so obtožbe zoper njega nične. Po njegovih besedah je bil usodnega večera, ko je izginila deklica, z mlado žensko, s katero naj bi v svojem avtodomu imel spolne odnose.
Leta 2007 je bil v Nemčiji obtožen več spolnih kaznivih dejanj, domnevno storjenih na Portugalskem. Christian Brueckner naj bi kazniva dejanja zagrešil med letoma 2000 in 2017, so sporočili nemški tožilci. Obtožbe se sicer ne nanašajo na primer Madeleine McCann.
Obtožbe vključujejo posilstvo in pretepanje 70- do 80-letne ženske v njenem počitniškem stanovanju na Portugalskem, pretepanje in posilstvo dekleta, starejšega od 14 let, ter posilstvo 20-letne ženske iz Irske. 7. aprila 2007 naj bi se 10-letni nemški deklici na plaži v Salemi v okrožju Faro na Portugalskem razkril oz. pokazal svoj spolni ud. Enako je storil še 11-letni portugalski deklici.
