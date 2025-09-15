Primer Madeleine McCann: Glavnega osumljenca bodo kmalu izpustili iz zapora

Britanska policija je potrdila, da Christian Brückner, glavni osumljenec v primeru izginotja Madeleine McCann leta 2007, ostaja pod drobnogledom, kljub napovedani skorajšnji izpustitvi iz zapora v Nemčiji. Primer ostaja nerešen že več kot desetletje, Nemec pa obtožbe zavrača.

Britanska policija, ki preiskuje izginotje Madeleine McCann, triletne britanske deklice, ki je leta 2007 izginila iz portugalske regije Algarve, je sporočila, da 49-letni Nemec Christian Brueckner ostaja osumljenec v njihovi preiskavi. Brueckner je glavni osumljenec v primeru in po doslej znanih dejstvih je v času izginotja McCann živel v Algarveju. Ta mesec pa naj bi ga izpustili iz zapora v Nemčiji. Britanska in nemška policija sta ga prvič imenovali kot osumljenca leta 2020, poroča CNN.

Christian Brückner FOTO: Profimedia icon-expand

"Seznanjeni smo s skorajšnjo izpustitvijo 49-letnega Nemca, ki je bil glavni osumljenec v nemški zvezni preiskavi Madeleineinega izginotja," je za CNN pojasnil preiskovalni uradnik Mark Cranwell, višji preiskovalec britanske metropolitanske policije. "Lahko potrdimo, da ta oseba ostaja osumljenec v preiskavi britanske policije." McCannova je izginila 3. maja 2007 med počitnicami z družino v mestu Praia da Luz v Algarveju, kar je sprožilo mrzlično iskanje, deklice pa niso nikoli našli. Nemški osumljenec je zavrnil prošnjo britanske policije za zaslišanje.

Starša Madeleine McCann FOTO: AP icon-expand