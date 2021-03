Primer umorjenega francoskega učitelja: 13-letnica priznala, da je lagala

Zdaj je priznala, da je lagala, njen odvetnik pa je povedal, da je 13-letnica lagala zato, ker se je počutila ujeto, saj so jo njeni sošolci prosili, naj bo njihova predstavnica in naj govori v njihovem imenu. Povedala je, da je takrat sploh ni bilo v razredu. Njen oče je sicer zaradi tega, kar mu je takrat povedala, vložil pritožbo proti učitelju in zaradi incidenta celo začel spletno kampanjo proti njemu.

Tožilci so kmalu po umoru učitelja sicer povedali, da je obstajala vzorčna povezava med to sovražno kampanjo in umorom. Šolarko so ovadili zaradi obrekovanja, medtem ko je njen oče obtožen sostorilstva pri umoru učitelja.

Spomnimo

Patyja je 18-letni ruski begunec čečenskega porekla, Abdulah Abujezidovič, obglavil, ker je ta svojim učencem pokazal karikature islamskega preroka Mohameda. Po navedbah nacionalnega protiterorističnega tožilca Jeana-Francoisa Ricarda je pred napadom pristopil do učencev pred šolo v predmestju na severozahodu Pariza in pri njih poizvedoval o učitelju. Žrtev je napadel, ko se je ta vračala domov.

Predsednik Emmanuel Macron je dejal, da je imel napad vse značilnosti"islamističnega terorističnega napada", učitelj pa je bil umorjen, ker je "učil svobodo izražanja". Francoski minister za šolstvo Jean-Michel Blanquer je dejal, da je bil Paty umorjen, "ker je poučeval predmet, ki je povezan z enim od strebrov demokracije–svobodo izražanja". "Strahopetno so ga ubili sovražniki svobode," je med drugim zapisal v odzivu.

Obglavljenje učitelja je v Franciji sprožilo demonstracije v podporo svobodi izražanja, predsednik Emmanuel Macron pa je ostro nastopil proti islamskemu ekstremizmu. To je v več državah islamskega sveta sprožilo proteste, na katerih so med drugim zažigali francoske zastave in pozivali k bojkotu francoskih izdelkov. Nato je Francijo pretresel teroristični napad v Nici, v katerem so umrle tri osebe.