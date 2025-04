Victor Ponta: odrešitelj Beograda, ki je poplavil Romunijo

Ponta je v sredo za podcast povedal, da je pred več kot desetletjem, ko je bil premier, ukazal odpreti protipoplavne zapore na Donavi med Romunijo in Srbijo. Kljub nasprotovanju romunskih oblasti je s tem dejanjem srbsko prestolnico rešil pred poplavami.

Romunski predsedniški kandidat in nekdanji premier Victor Ponta se sooča s pozivi, naj se umakne iz predsedniške tekme, potem ko je razkril, da je leta 2014 namerno dovolil poplavo več vasi ob Donavi, da bi preprečil poplave v Beogradu.

Po takratnem poročilu romunskega javnega radia RRI so bile prizadete štiri romunske vasi in 1500 hektarjev kmetijskih zemljišč in gozdov.

"Govoril sem z romunskim organom za odzivanje na nujne primere, premaknil sem ljudi, sprožil hitro pomoč, vi, mediji, pa niste izvedeli ničesar o tem," je dejal Ponta.