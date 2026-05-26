Tujina

Primer Zapatero: Gotovina v radiatorju in dragulji v sefu

Madrid, 26. 05. 2026 15.35 pred 33 minutami 2 min branja 3

L.M.
Španska preiskava domnevne mreže trgovanja z vplivom v primeru državne pomoči letalski družbi Plus Ultra se zaostruje. Policija je med hišnimi preiskavami našla veliko dragocenega nakita, dokumentov in večje količine gotovine pri osebah, povezanih z nekdanjim premierjem Joséjem Luisom Rodríguezom Zapaterom, ki očitke zavrača in primer označuje za politično motiviranega.

Po odredbi Nacionalnega sodišča je španska policija v pisarni nekdanjega španskega premierja Joséja Luisa Rodrígueza Zapatera v Madridu našla sef z nakitom in urami. Med najdenimi predmeti so po poročanju Euronews bile ogrlice, uhani, prstani, zapestnice in ure, nekatere z gravurami. Zapaterova tajnica je pojasnila, da naj bi bil nakit del ženine dediščine.

Poleg dragocenosti so policisti zasegli trde diske, mape in dokumente, povezane s podjetji, pogodbami in računi, ter osebne dnevnike iz obdobja 2019–2025. Dva zaposlena naj bi preiskovalcem prostovoljno posredovala gesla za elektronske naprave.

FOTO: AP

Zapatero zatrjuje, da gre za osebno lastnino, in pojasnjuje, da je sef v pisarni uporabljal iz varnostnih razlogov po selitvi v najeto stanovanje, saj tam par ni imel sefa. Primer označuje kot obliko političnega pritiska in želi najprej pojasnila podati preiskovalnemu sodniku.

V ločeni hišni preiskavi na domu poslovneža Julia Martíneza Martíneza, Zapaterovega prijatelja in domnevnega posrednika, so policisti našli 286.070 evrov gotovine. Denar je bil razpršen po stanovanju, v torbah, škatlah, predalih, toaletni torbici in celo v radiatorju. Zasegli so tudi več ur in mobilnih telefonov.

Denar je bil večinoma v bankovcih po 50 evrov, skrit na različnih mestih, kar bi po mnenju policije lahko kazalo na namerno prikrivanje izvora sredstev.

Jedro preiskave je domnevna mreža trgovanja z vplivom, povezana z državnim reševanjem letalske družbe Plus Ultra Líneas Aéreas med pandemijo, ko je ta prejela 53 milijonov evrov pomoči, navaja Euronews.

Po ugotovitvah policistov enote za finančni kriminal UDEF naj bi Martínez prek treh podjetij prejel skoraj 600.000 evrov, pri čemer naj bi ta podjetja služila kot posredniki za preusmerjanje sredstev. Preiskovalci poudarjajo, da podjetja v letih, ko so ta nakazila prejemala, niso imela zaposlenih ali pogodbenih sodelavcev.

KOMENTARJI3

veneti
26. 05. 2026 16.09
muslimani so ga podkupili da je predal državo
Nightingale
26. 05. 2026 15.58
Tudi pri naših politikih bi se marsikaj našlo, vendar ni interesa...
JApajaDAja
26. 05. 2026 15.57
tudi družina sanchez ni to zadevno brezmadežna.....
