Primer Zapatero: Gotovina v radiatorju in dragulji v sefu

Po odredbi Nacionalnega sodišča je španska policija v pisarni nekdanjega španskega premierja Joséja Luisa Rodrígueza Zapatera v Madridu našla sef z nakitom in urami. Med najdenimi predmeti so po poročanju Euronews bile ogrlice, uhani, prstani, zapestnice in ure, nekatere z gravurami. Zapaterova tajnica je pojasnila, da naj bi bil nakit del ženine dediščine. Poleg dragocenosti so policisti zasegli trde diske, mape in dokumente, povezane s podjetji, pogodbami in računi, ter osebne dnevnike iz obdobja 2019–2025. Dva zaposlena naj bi preiskovalcem prostovoljno posredovala gesla za elektronske naprave.

José Luis Rodríguez Zapatero

Zapatero zatrjuje, da gre za osebno lastnino, in pojasnjuje, da je sef v pisarni uporabljal iz varnostnih razlogov po selitvi v najeto stanovanje, saj tam par ni imel sefa. Primer označuje kot obliko političnega pritiska in želi najprej pojasnila podati preiskovalnemu sodniku. V ločeni hišni preiskavi na domu poslovneža Julia Martíneza Martíneza, Zapaterovega prijatelja in domnevnega posrednika, so policisti našli 286.070 evrov gotovine. Denar je bil razpršen po stanovanju, v torbah, škatlah, predalih, toaletni torbici in celo v radiatorju. Zasegli so tudi več ur in mobilnih telefonov. Denar je bil večinoma v bankovcih po 50 evrov, skrit na različnih mestih, kar bi po mnenju policije lahko kazalo na namerno prikrivanje izvora sredstev.

