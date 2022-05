Primere opičjih koz do zdaj potrdili v devetih evropskih državah

Svetovna zdravstvena organizacija sporočila, da je bilo doslej v vsaj 12 državah potrjenih več kot 80 primerov opičjih koz, trenutno pa preiskuje še 50 domnevnih primerov okužb. Okužbe so bile potrjene v devetih evropskih državah ter v ZDA, Kanadi in Avstraliji.

Po mnenju zdravstvene organizacije so nedavni izbruhi netipični, saj se pojavljajo v neendemičnih državah. Zato organizacija sodeluje s prizadetimi državami in drugimi državami, da bi zaustavila širjenje bolezni, poiskala in podprla ljudi, ki bi lahko bili prizadeti ter zagotovila smernice za obvladovanje te bolezni. Prav tako je WHO posvarila pred stigmatizacijo okuženih. "To je lahko ovira za končanje izbruha, saj lahko prepreči, da bi ljudje poiskali pomoč, in vodi v neodkrito širjenje," je sporočila. Pri tem je evropski regionalni direktor WHO Hans Kluge opozoril, da ga ob vstopu v poletno sezono z množičnimi zborovanji, festivali in zabavami skrbi, da bi se prenos bolezni lahko pospešil.

icon-expand Izpuščaj je najbolj značilen znak bolezni, ki jo povzročajo virusi koz. Pri opičjih kozah gre namreč za virus iz skupine t. i. poxvirusov, ki je podoben virusu črnih koz. Gre za bolezen, ki smo jo s cepljenjem že izkoreninili. FOTO: AP

Na Švedskem so po prvem potrjenem primeru okužbe z opičjimi kozami tamkajšnje oblasti redko virusno bolezen označile kot nevarno za širšo javnost. Tovrstna opredelitev jim omogoča sprejetje ukrepov za zaščito pred okužbo, da bi preprečili njeno nadaljnje širjenje. Medtem pa so španski zdravstveni organi sporočili, da so morali zapreti savno v španski prestolnici zaradi suma povezave z izbruhom opičjih koz v državi. Opičje koze običajno niso smrtno nevarne, vendar jih pogosto spremljajo vročina, bolečine v mišicah, otekle bezgavke, mrzlice, izčrpanost in izpuščaji na rokah in obrazu, podobni noricam. Po podatkih britanske nacionalne zdravstvene službe večina ljudi okreva v nekaj tednih. Virus se med ljudmi ne širi zlahka, zato naj bi bilo tveganje za širšo javnost majhno. Posebnega cepiva proti opičjim kozam ni, vendar pa cepljenje proti črnim kozam zagotavlja 85-odstotno zaščito, saj sta si virusa precej podobna. Primera opičjih koz v Sloveniji še niso zaznali Medtem v Sloveniji po navedbah Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) še niso obravnavali ne suma na opičje koze ne primera opičjih koz. Nacionalna koordinatorica cepljenja pri NIJZ Marta Grgič Vitek je včeraj v izjavi za medije povedala, da so simptomi opičjih koz zelo neznačilni. Običajni znaki, kot so povišana telesna temperatura, glavobol, izčrpanost in lahka mrzlica se namreč pojavljajo tudi pri drugih boleznih. Po določenem času pa se pojavi tudi izpuščaj. Izpuščaj je najbolj značilen znak bolezni, ki jo povzročajo virusi koz. Pri opičjih kozah gre namreč za virus iz skupine t. i. poxvirusov, ki je podoben virusu črnih koz. Gre za bolezen, ki smo jo s cepljenjem že izkoreninili. Od takrat se virusi iz skupine poxvirusov pojavljajo predvsem pri živalih, lahko pa se prenesejo tudi na ljudi, je dejala Grgič Vitkova.