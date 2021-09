Tožba proti Andrewu vročena policistu, prinčevim odvetnikom se smeji

"Ponavljamo, da si naša stranka pridržuje vse svoje pravice, vključno z izpodbijanjem pristojnosti ameriških sodišč, tudi na podlagi pomanjkljive storitve," so sporočili iz odvetniške pisarne Blackfords, kjer se sprašujejo, ali so bili dokumenti pravilno vročeni, in tako izpostavljajo možnost, da bodo izpodbijali pristojnosti sodišča v temu primeru. Uradno so sicer potrdili le, da Andrewa zastopajo "v nekaterih zadevah Združenega kraljestva".

Sodnik Lewis Kaplan bo tako moral odločiti, ali je bila vročitev v skladu z zakonom, v ta namen pa je za ponedeljek sklical videoobravnavo, na kateri bosta svoje argumente soočili obe nasprotni strani, poroča Washington Post.

Giuffrejeva je bila ena od žrtev milijarderja Jeffreyja Epsteina, ki je bil obtožen trgovanja z mladoletnimi spolnimi sužnjami. Grozilo mu je do 45 let kazni, toda nato so ga našli mrtvega v zaporni celici, kjer je v priporu čakal na sojenje.