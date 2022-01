Prinčevi odvetniki sodišče zaprosili, naj zavrne civilno zadevo o spolni zlorabi

Po objavi več kot deset let stare sodne poravnave med med Virginio Giuffre in pokojnim ameriškim finančnikom in obsojenim spolnim prestopnikom Jeffreyjem Epsteinom, ki je posledica tožbe Giuffrejeve proti britanskemu princu Andrewu, so odvetniki vojvode Yorškega sodišče zaprosili, naj zavrne primer spolnega napada na Giuffrejevo. Slednja namreč trdi, da sta jo Epstein in njegova soproga Ghislaine Maxwell prodala britanskemu princu.

Objava več kot deset let stare sodne poravnave med spolnim prestopnikom Jeffreyjem Epsteinom in Virginio Giuffre je posledica tožbe Giuffrejeve proti britanskemu princu Andrewu. V njej yorškega vojvodo obtožuje spolne zlorabe, vložila pa jo je 9. avgusta na zveznem sodišču na Manhattnu. icon-expand Princ Andrew in Virginia Giuffre FOTO: Profimedia V tožbi izpred več kot desetletja so odvetniki tožnice dejali, da je Epstein njihovo stranko kot najstnico zvabil v svet spolnih zlorab ter jo prodajal svojim prijateljem. Vse to naj bi se zgodilo pred 20 leti, ko je bila Giuffreova še najstnica, princ Andrew, ki naj bi bil ena od Epsteinovih strank, pa naj bi se zavedal, da je bila Giuffreova takrat še mladoletna. Vojvoda sicer vse obtožbe zanika. Prinčevi odvetniki se zdaj trudijo ovreči tožbo zoper člana kraljeve družine. V predlogu za zavrnitev tožbe so oktobra navedli, da Giuffrejina tožba krši pogoje poravnave, v kateri je od Epsteina prejela več kot 440.00 evrov. V dokumentu naj bi se Giuffrejeva namreč strinjala, da ovrže tudi obtožbe zoper druge vpletene osebe. Natančen pomen besedila naj bi bil prav danes predmet intenzivnih pravnih argumentov. Medtem pa eden od odvetnikov tožnice David Boies trdi, da poravnava ni pomembna za trenutno tožbo ter da ne omenja princa Andrewa.