Princ Bin Salman prejel imuniteto pred tožbo zaradi umora novinarja Hašodžija

37-letni savdski kronski princ zanika kakršno koli vlogo pri umoru novinarja Džamala Hašodžija, vendar je Bidnova administracija kljub odločitvi sodišča želela poudariti, da takšna sodba ne pomeni njegove nedolžnosti. Hašodžijeva nekdanja zaročenka Hatice Cengiz pa je v odziv na odločitev sodišča na Twitterju zapisala, da je "Džamal danes ponovno umrl".

Oblasti v Savdski Arabiji so sporočile, da je bil nekdanji novinar časnika Washington Post ubit v "spodleteli operaciji" s strani skupine agentov, ki naj bi ga prepričali v vrnitev v kraljevino. Vendar so ameriški uradniki povedali, da je ameriška obveščevalna agencija Cia "s srednjo do visoko stopnjo gotovosti" ocenila, da je bil savdski kronski princ vpleten v umor, ki je povzročil razburjenje po vsem svetu in povzročil veliko škode njegovemu ugledu.