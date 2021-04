Za princem Filipom žaluje pleme na drugi strani sveta: bil je njihovo božanstvo

Že več desetletij v dveh vaseh v Republiki Vanuatu, otoški državi v Tihem oceanu, princa Filipa častijo kot božanstvo. Pleme se zato zdaj pripravlja na veliko spominsko slovesnost, poroča BBC. "Povezava med prebivalci otoka in Britanci je zelo močna. Kraljevi družini in ljudem na Otoku izrekamo sožalje," je po poročanju Reutersa dejal poglavar plemena Chief Yapa.

Naslednjih nekaj tednov se bodo pripadniki plemena redno srečevali, da bi z rituali častili spomin na princa Filipa, ki ga, kot je pojasnil antropologKirk Huffman, doživljajo kot'potomca zelo močnega duha oziroma boga, ki živi na eni od njihovih gora.' Verjeli so namreč, da lahko njegova prisotnost vasico zaščiti pred revščino in lakoto. Kot je pojasnil, bodo pripadniki plemena najverjetneje prirejali žalne slovesnosti, procesije, ritualne plese. Pri tem naj bi uživali tudi posebne napitke, ki tam veljajo za simbol blagostanja. Prav tako poznavalec plemena pričakuje, da bodo v namene pogostitve ubili tudi večje število prašičev.

Gibanje princa Filipa je v tamkajšnjih vaseh prisotno že skoraj 50 let. Na vrhuncu je imelo nekaj tisoč privržencev, čeprav naj bi število doslej upadlo na nekaj sto. Pripadniki plemena sicer živijo le nekaj kilometrov od letališča, a so se zavestno odločili, da se'odrečejo modernemu svetu'. Živijo življenje, kot so ga živeli njihovi predniki, med njimi je pogosta nošnja tradicionalnih oblek, medtem ko se denar in sodobna tehnologija, kot so mobilni telefoni, v njihovi skupnosti redko uporabljajo.