Princ Harry: 'Gre za najbolj nevarno laž medijev doslej'

Princ Harry se je odzval na kritike na račun svoje izpovedi v novi knjigi, da je ubil 25 talibanov, ki jih je v svoji knjigi Rezerva, ki je čez noč postala najhitreje prodajana neleposlovna knjiga, poimenoval mrtve šahovske figurice. Za ameriške medije je dejal, da so mediji njegove besede iztrgali iz konteksta, ko so skušali prikazati, da se je kitil s tem, koliko ljudi je ubil. Kot je dejal, so tako znova ogrozili varnost njegove družine. Zapisane besede je branil s tem, da trdi, da je bil njegov namen znižati stopnjo samomorov pri veteranih.

V intervjuju v oddaji The Late Show je princ Harry dejal, da je prepričan, da gre pri kritikah na njegov račun za poskuse diskreditacije njegove knjige. Znova je spregovoril o svojem skrhanem odnosu s svojim bratom in napadel britanske medije. Kot je dejal, je bilo pisanje knjige zanj katarzična izkušnja, medtem ko je bil v tem obdobju najbolj ranljiv v svojem življenju. Iz izkušnje pa je izšel močnejši. A kot je dodal, so bili zadnji dnevi zanj težki in boleči, saj ni mogel narediti ničesar glede curljanja delov njegove knjige v javnost, ki so bili, kot trdi, iztrgani iz konteksta. Kot je prepričan, so se mediji načrtno odločili, da bodo dele knjige iztrgali iz konteksta, poroča BBC.

icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right

Kot je izpostavil, pa je najbolj nevarna laž, ki so jo kadar koli povedali, ta, da se je kitil s tem, koliko ljudi je ubil v Afganistanu: "Če bi sam slišal, da se kdo postavlja s čim takšnim, bi bil ogorčen. Ampak to je laž. Grozno je, da lahko lažejo brez kakršnih koli posledic. Moje besede niso nevarne, ampak prirejanje mojih besed predstavlja nevarnost za mojo družino. In to je njihova izbira." Dejal je še, da je želel biti iskren o svoji izkušnji v Afganistanu in dati ostalim veteranom prostor, da delijo svoje brez sramu: "To podrobnost sem delil zato, da bi zmanjšal število samomorov med veterani."

icon-expand Princ Harry FOTO: AP

Kot smo poročali, je princ Harry s svojo novo izdano knjigo spominov razburil kraljevo družino in širšo javnost. Med drugim se je v knjigi dotaknil tudi časa, ko je služil vojaški rok v Afganistanu, kjer je bil pilot, trdi pa, da je takrat ubil 25 talibanov.

Harry v knjigi, katere naslov je Spare, podrobno opisuje čas, ko je bil vojaški pilot v Afganistanu, prvič pa navaja, da je ubil 25 sovražnikov. "To ni statistika, ki bi me navdala s ponosom, vsekakor pa mi ne dela sramote," je zapisal Harry, ki nadaljuje: "Ko sem se znašel v vročini sredi boja, o teh 25 nisem razmišljal kot o ljudeh. To so bile šahovske figure, odstranjene s plošče. Slabe ljudi smo odstranili, preden bi lahko pobili dobre."

Na njegove trditve se je odzval nekdanji poveljnik, ki pravi, da Harry s takimi pripovedmi blati le lasten ugled. V svojih spominih vojvoda sussekški opisuje 25 ljudi, ki naj bi jih ubil, kot šahovske figure, odstranjene s plošče. Nekdanji vojaški častnik polkovnik Richard Kemp pa je za BBC dejal, da so bili Harryjevi komentarji nepremišljeni.