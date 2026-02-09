Valižanska princ in princesa 'zaskrbljena' zaradi Epsteinovih dokumentov

"Potrjujem, da sta Valižanska princ in princesa globoko zaskrbljena zaradi nenehnih novih razkritij," so sporočili iz Kensingtonske palače glede nedavno objavljenih dokumentov Jeffreya Epsteina , ki razkrivajo temačne plati njegovega življenja in vseh ljudi, ki so bili z njim povezani. Od Elona Muska , Billa Clintona , Donalda Trumpa celo do Miroslava Lajčaka .

Kraljevi predstavnik je dejal, da sta princ in princesa v luči novih informacij "osredotočena na žrtve".

Princ William in princesa Catherine pa sta prav tako blizu človeku, ki je bil eden tesnejših Epsteinovih zaveznikov. O tem celo pričajo fotografije, v novih dokumentih je namreč mogoče videti sliko, na kateri princ Andrew kleči na vseh štirih nad žensko, ki leži na tleh, še najbolj pa ga je očrnila Virginia Giuffre, ki je trdila, da sta jo Epstein in njegova partnerka Ghislaine Maxwell prisilila v spolne odnose z Andrewom, ko je bila stara le 17 let.