Tujina

Valižanska princ in princesa 'zaskrbljena' zaradi Epsteinovih dokumentov

London, 09. 02. 2026 10.11 pred 20 minutami 2 min branja 4

Avtor:
N.V.
Kate in William

Več kot trije milijoni dokumentov, ki vsebujejo 2000 videoposnetkov in 180.000 fotografij, ki prikazujejo eksplicitne vsebine, otroško pornografijo in tudi smrtne primere, je nedavno ugledalo luč javnosti in diskreditiralo mnoge javne in znane, politične osebe in estradnike. Med njimi je tudi, kot je že znano, princ Andrew, v dokumentih pa ni princa Williama in princese Catherine, ki sta se oglasila in izrazila zaskrbljenost.

"Potrjujem, da sta Valižanska princ in princesa globoko zaskrbljena zaradi nenehnih novih razkritij," so sporočili iz Kensingtonske palače glede nedavno objavljenih dokumentov Jeffreya Epsteina, ki razkrivajo temačne plati njegovega življenja in vseh ljudi, ki so bili z njim povezani. Od Elona Muska, Billa Clintona, Donalda Trumpa celo do Miroslava Lajčaka.

Kate in William
Kate in William
FOTO: AP

Kraljevi predstavnik je dejal, da sta princ in princesa v luči novih informacij "osredotočena na žrtve".

Princ William in princesa Catherine pa sta prav tako blizu človeku, ki je bil eden tesnejših Epsteinovih zaveznikov. O tem celo pričajo fotografije, v novih dokumentih je namreč mogoče videti sliko, na kateri princ Andrew kleči na vseh štirih nad žensko, ki leži na tleh, še najbolj pa ga je očrnila Virginia Giuffre, ki je trdila, da sta jo Epstein in njegova partnerka Ghislaine Maxwell prisilila v spolne odnose z Andrewom, ko je bila stara le 17 let.

Preberi še Andrew po razkritju novih Epsteinovih dokumentov vendarle zapustil Windsor

Princ Andrew je sicer vse obtožbe, tudi najnovejše, zavrnil, a se je kljub temu leta 2019 zaradi naraščajočega pritiska umaknil iz javnosti, leta 2022 pa mu je kraljica Elizabeta II. odvzela vojaške nazive in pravico do naslova njegova kraljeva visokost.

Na udaru je tudi norveška kraljeva družina, dokumenti namreč povezujejo Epsteina in norveško prestolonaslednico Mette-Marit, na dan je pricurljalo precej sporočil med njima, ki zdaj postavljajo pod vprašaj tudi njeno mesto na prestolu.

Preberi še Bo razkritje Epsteinovih dokumentov razdvojilo norveško kraljevo družino?
jeffrey epstein princ william princesa katherine

Stranka japonske premierke Takaichi s prepričljivo zmago

