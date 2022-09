Princ William: Še nekaj časa se življenje brez babi ne bo zdelo resnično

V kratki izjavi, ki jo je objavil na Instagramu, je princ William zapisal: "V četrtek je svet izgubil izjemno voditeljico, ki je bila absolutno posvečena državi, monarhiji in Skupnosti narodov."

Nato pa nadaljeval, da je sam izgubil tudi babico. "In medtem ko bom žaloval to izgubo, sem tudi zelo hvaležen. Imel sem privilegij, da sem užival njeno modrost in razumevanje do svojega petega desetletja," je poudaril. Dodal je, da je tudi njegova žena kar dvajset let uživala v njenih nasvetih in podpori, njuni trije otroci pa so preživeli kar nekaj praznikov in počitnic ob njej in si ustvarili neprecenljive spomine.

"Stala mi je ob strani v mojih najsrečnejših trenutkih. In bila je ob meni v najbolj žalostnih trenutkih mojega življenja," je zapisal princ William.