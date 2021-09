'Princesa Huaweia' bo po skoraj treh letih spet svobodna

Meng Vandžov , mnogim znana tudi kot princesa Huaweia, je bila predmet številnih pogajanj med ameriškimi in kitajskimi diplomati. Ministrstvo za pravosodje ZDA je danes sporočilo, da je doseglo sporazum o odloženem pregonu, poroča BBC. Če bo Vandžova izpolnila pogoje, ki ji jih je postavilo sodišče, bo kmalu lahko svobodna, njena izročitev Kanadi bo po vsej verjetnosti na sodišču padla. Med tem pa kanadski CBC poroča, da bo Meng Vandžov priznala krivdo in kazen plačala. V obeh primerih bi lahko bila svobodna in na poti iz Kanade na Kitajsko že danes.

ZDA trdijo, da je direktorica zavedla banko HSBC glede prave narave odnosa Huaweia s podjetjem Skycom, zaradi česar je banka v nevarnosti, da bo kršila ameriške sankcije proti Iranu.

Huawei se je v preteklosti soočal z obtožbami, da bi kitajske oblasti lahko uporabljale njegovo opremo za vohunjenje, te obtožbe so v podjetju zanikali. Leta 2019 so ZDA uvedle sankcije proti Huaweiu in ga uvrstile na izvozno črno listo, s čimer so ga odrezale od vodilnih v tehnologiji. Huawei so prepovedali Združeno kraljestvo, Švedska, Avstralija in Japonska, Francija in Indija pa sta sprejeli ukrepe, ki so preprečili popolno prepoved.