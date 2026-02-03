Princesa iz zloglasnih dosjejev

Več kot tri milijone strani dokumentov, 180.000 fotografij in 2000 videoposnetkov, ki jih je v petek objavilo ameriško ministrstvo za pravosodje, dokazujejo interakcije in komunikacijo Jeffreyja Epsteina s številnimi zvezdniki, bogataši in politiki, med drugim z Elonom Muskom, Billom Gatesom, Billom Clintonom, Donaldom Trumpom, britanskim princem Andrewom.

Čeprav sama omemba v dokumentih sicer še ne pomeni kakršnih koli kršitev, so pretresli tudi Norvežane, saj se ime njihove bodoče kraljice Mette-Marit pojavi skoraj tisočkrat. Članica kraljeve družine je postala leta 2001 s poroko s prestolonaslednikom Haakonom.

Objavljeni dokumenti pa razkrivajo številna elektronska sporočila, ki sta si jih Norvežanka in Epstein izmenjala med letoma 2011 in 2014, kar kaže, da sta bila v stikih dlje časa. Norveški mediji so se konec tedna zakopali v sporočila, ki si jih je princesa izmenjala z ameriškim milijarderjem več let po tem, ko je bil leta 2008 že obsojen zaradi napeljevanja mladoletnic k spolnim odnosom. Iz objavljenih dokumentov je razvidno, da sta si bila blizu, povzema Guardian.

Mož, ki je "dražil njen um"

Epsteinu je v enem sporočilu zapisala, da draži njen um, v drugih pa ga je označila za "mehkosrčnega" in "tako srčkanega".

Bodoča norveška kraljica Mette-Marit FOTO: AP

Leta 2012 mu je dejala, da je zelo šarmanten, in ga vprašala, ali je neprimerno, da kot mati predlaga dve goli ženski z desko za surfanje za tapeto v sobi 15-letnega sina. Nekaj tednov pred tem ji je Epstein napisal, da je v Parizu na "lovu na ženo". Mette-Marit mu je odgovorila, da je francoska prestolnica "dobra za prešuštvo", in dodala, da so "Skandinavke boljši material za žene". V drugem zapisu se je Epsteinu zahvalila za rože, ki ji jih je poslal, ko se je slabo počutila, in se podpisala: "Z ljubeznijo, Mm."

Jeffrey Epstein FOTO: AP

V pogovorih sta redno omenjala načrte za srečanje, dokumenti pa kažejo, da je leta 2013 štiri dni bivala tudi v njegovi hiši v Palm Beachu na Floridi. Epsteina takrat sicer ni bilo tam. Norveški novinarji ob tem dodajajo, da je Epsteina sicer spoznal tudi prestolonaslednik Haakon, vendar je šlo le za bežno srečanje na ulici med počitnikovanjem na prestižnem otoku St. Barts. Epstein je leta 2019 umrl v zaporu, medtem ko je čakal na sojenje zaradi spolnih zločinov nad mladoletnicami. Za uraden vzrok smrti je bil razglašen samomor, takoj pa so se pojavile teorije zarote, da je šlo za naročen umor, ker je vedel preveč, sploh o mračnih skrivnostih najvplivnejših ljudi na svetu. Objavljanje novih svežnjev dokumentov te teorije le še podžiga.

Odziv Mette-Marit: "Slaba presoja" in nevednost

Na celotno kolobocijo ob tolikokratni omembi svojega imena se je v soboto odzvala tudi 52-letna Mette-Marit. V izjavi, ki jo je posredovala kraljeva palača, je dejala, da je šlo za "slabo presojo" in da globoko obžaluje, da je imela kakršen koli stik z Epsteinom, ki ga je označila za "nerodnega". Izrazila je "globoko sočutje in solidarnost" z Epsteinovimi žrtvami in zatrdila, da je sama odgovorna za to, "da ni podrobneje preverila Epsteinove preteklosti in da ni dovolj hitro razumela, kakšna oseba je bil".

Epstein z dekletom v naročju FOTO: AP

Toda norveški mediji so izbrskali tudi pogovor iz leta 2011, v katerem je Mette-Marit Epsteinu priznala, da ga je poiskala na Googlu, in dodala, "da ni bilo videti preveč dobro", skupaj z nasmejanim emodžijem. V sporočilu ni bilo navedeno, kaj je našla med spletnim iskanjem. Objave o njegovi obsodbi in dosojeni zaporni kazni so bile sicer že takrat dostopne na spletu. Palača je sporočila tudi, da je Mette-Marit leta 2014 prekinila pisne stike z Epsteinom, ker je menila, da "poskuša svoj odnos s prestolonaslednico izkoristiti kot vzvod za vpliv na druge ljudi".

Pasivnost na dvoru?

Norveški mediji pa se ob tem hudujejo tudi zaradi pasivnosti drugih na dvoru. Dolgoletni urednik Harald Stanghelle je za NRK dejal, da ne more razumeti, zakaj osebje palače, varnostniki ali drugi ljudje okoli prestolonaslednika Haakona niso posredovali in Mette-Marit opozorili na morebitne posledice njenih stikov z Epsteinom. Tudi korespondenca je večinoma potekala preko njenega uradnega e-poštnega naslova "HKH Kronprinsessen" oziroma "Njena kraljeva visokost prestolonaslednica". "Kje so bili ob vsem tem uradniki palače?" se je spraševal Ole-Jørgen Schulerud-Hansen, kraljevi komentator na TV2. "Razpravljala sta o nasvetih za nakupovanje, namigih za branje, zobozdravnikih - Epstein naj bi prestolonaslednici svetoval tretma za beljenje zob - in drugih stvareh, ki puščajo vtis bolj osebne korespondence, kot smo se zavedali," je poudaril. Opozoril je, da "tudi če prestolonaslednica ni bila seznanjena z Epsteinovo obsodbo iz leta 2008, ima prestolonaslednik okoli sebe celo skupino svetovalcev, ki bi morali to izvedeti".

Njeni kritiki in dežurne moralne vertikale, ki so že prej dvomili vanjo zaradi njene burne preteklosti, so zdaj znova prišli na svoj račun pri očitkih, da ni primerna za monarhijo. Nekdanja natakarica je namreč slovela kot koketa in "dekle, ki se rado zabava", imela je več razmerij z obsojenimi preprodajalci mamil. Tudi biološki oče njenega prvorojenca je bil obsojen preprodaje kokaina in je bil večkrat v zaporu.

Sin obtožen posilstev

Afera Epstein pa ni edini udarec v zadnjem času za Mette-Marit. Kronično pljučno obolenje se ji je v zadnjem času tako poslabšalo, da bo najverjetneje potrebovala presaditev pljuč. Z zdravstvenimi težavami se spopada že leta, jeseni pa so iz palače sporočili, da so opravili več testov, ki kažejo na jasno poslabšanje njenega zdravja. Kljub temu je vztrajala, da bo opravljala svoje dolžnosti in se udeleževala javnih dogodkov in prireditev, dokler bo to zmogla.

Mette-Marit s sinom Mariusom FOTO: AP

Prav danes pa se začenja tudi sojenje njenemu sinu iz prvega zakona, 29-letnemu Mariusu Borgu Hoeibyju. Pred sodnika mora zato, ker mu očitajo, da je kar 38-krat kršil zakon. Poleg objestnosti v prometu in razžalitve policistov, gre za številne resne obtožbe - grožnje, nasilje nad partnerko, celo štiri obtožbe o "spolnem odnosu z osebo, ki je nezavestna ali se iz drugih razlogov ne more upreti dejanju".

Še pred začetkom sojenja, med katerim bi se lahko branil s svobode, pa je bil znova aretiran. Tokrat zaradi kršitve prepovedi približevanja in grožnje nekdanjemu dekletu z nožem. Včeraj je sodnik zanj odredil enomesečni pripor.

Pestro na dvoru

Norveški kraljevi dvor tako znova polni naslovnice. Prej se je črnilo prelivalo zaradi princese Marthe Louise, ki je edina hčerka kralja Haralda V. in kraljice Sonje. Je četrta v vrsti za norveški prestol, za svojim bratom Haakonom in njegovima otrokoma, vendar se je leta 2022 odpovedala opravljanju kraljevih dolžnosti in se posvetila alternativni medicini, leta 2024 pa se je poročila s samooklicanim ameriškim šamanom Durekom Verrettom.

Poroka Marthe Louise in Dureka Verretta. FOTO: Profimedia