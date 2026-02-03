Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Princesa iz zloglasnih dosjejev

Oslo, 03. 02. 2026 08.03 pred 59 minutami 6 min branja 30

Avtor:
T.H.
Bodoča norveška kraljica Mette-Marit

Zloglasni Epsteinovi dosjeji niso pretresli samo britanskega kraljevega dvora, ki jim sive lase povzroča radoživi princ Andrew, ampak tudi norveškega. Zadnji paket objavljenih dokumentov namreč vsebuje skoraj 1000 omemb bodoče norveške kraljice Mette-Marit, soproge prestolonaslednika Haakona. Sodeč po zapisih je imela dolgoletne prijateljske stike z Epsteinom. Zdaj se posipa s pepelom in se opravičuje zaradi "slabe presoje" v odnosu z obtoženim spolnim prestopnikom, norveški mediji pa ji ne prizanašajo. Hkrati se sprašujejo, kaj so počeli kraljevi svetovalci, ki bi morali preprečiti prav take stike, ki bi lahko vrgli slabo luč na monarhijo.

Več kot tri milijone strani dokumentov, 180.000 fotografij in 2000 videoposnetkov, ki jih je v petek objavilo ameriško ministrstvo za pravosodje, dokazujejo interakcije in komunikacijo Jeffreyja Epsteina s številnimi zvezdniki, bogataši in politiki, med drugim z Elonom Muskom, Billom Gatesom, Billom Clintonom, Donaldom Trumpom, britanskim princem Andrewom.

Preberi še Nova razkritja: Musk spraševal po divjih zabavah, princ Andrew o večerji z Rusinjo

Čeprav sama omemba v dokumentih sicer še ne pomeni kakršnih koli kršitev, so pretresli tudi Norvežane, saj se ime njihove bodoče kraljice Mette-Marit pojavi skoraj tisočkrat. Članica kraljeve družine je postala leta 2001 s poroko s prestolonaslednikom Haakonom.

Objavljeni dokumenti pa razkrivajo številna elektronska sporočila, ki sta si jih Norvežanka in Epstein izmenjala med letoma 2011 in 2014, kar kaže, da sta bila v stikih dlje časa.

Norveški mediji so se konec tedna zakopali v sporočila, ki si jih je princesa izmenjala z ameriškim milijarderjem več let po tem, ko je bil leta 2008 že obsojen zaradi napeljevanja mladoletnic k spolnim odnosom. Iz objavljenih dokumentov je razvidno, da sta si bila blizu, povzema Guardian.

Mož, ki je "dražil njen um"

Epsteinu je v enem sporočilu zapisala, da draži njen um, v drugih pa ga je označila za "mehkosrčnega" in "tako srčkanega".

Bodoča norveška kraljica Mette-Marit
Bodoča norveška kraljica Mette-Marit
FOTO: AP

Leta 2012 mu je dejala, da je zelo šarmanten, in ga vprašala, ali je neprimerno, da kot mati predlaga dve goli ženski z desko za surfanje za tapeto v sobi 15-letnega sina.

Nekaj tednov pred tem ji je Epstein napisal, da je v Parizu na "lovu na ženo". Mette-Marit mu je odgovorila, da je francoska prestolnica "dobra za prešuštvo", in dodala, da so "Skandinavke boljši material za žene".

V drugem zapisu se je Epsteinu zahvalila za rože, ki ji jih je poslal, ko se je slabo počutila, in se podpisala: "Z ljubeznijo, Mm."

Jeffrey Epstein
Jeffrey Epstein
FOTO: AP

V pogovorih sta redno omenjala načrte za srečanje, dokumenti pa kažejo, da je leta 2013 štiri dni bivala tudi v njegovi hiši v Palm Beachu na Floridi. Epsteina takrat sicer ni bilo tam. Norveški novinarji ob tem dodajajo, da je Epsteina sicer spoznal tudi prestolonaslednik Haakon, vendar je šlo le za bežno srečanje na ulici med počitnikovanjem na prestižnem otoku St. Barts.

Epstein je leta 2019 umrl v zaporu, medtem ko je čakal na sojenje zaradi spolnih zločinov nad mladoletnicami. Za uraden vzrok smrti je bil razglašen samomor, takoj pa so se pojavile teorije zarote, da je šlo za naročen umor, ker je vedel preveč, sploh o mračnih skrivnostih najvplivnejših ljudi na svetu. Objavljanje novih svežnjev dokumentov te teorije le še podžiga.

Preberi še Teorije zarote: je Epstein umrl, ker je vedel preveč?

Odziv Mette-Marit: "Slaba presoja" in nevednost

Na celotno kolobocijo ob tolikokratni omembi svojega imena se je v soboto odzvala tudi 52-letna Mette-Marit. V izjavi, ki jo je posredovala kraljeva palača, je dejala, da je šlo za "slabo presojo" in da globoko obžaluje, da je imela kakršen koli stik z Epsteinom, ki ga je označila za "nerodnega".

Izrazila je "globoko sočutje in solidarnost" z Epsteinovimi žrtvami in zatrdila, da je sama odgovorna za to, "da ni podrobneje preverila Epsteinove preteklosti in da ni dovolj hitro razumela, kakšna oseba je bil".

Epstein z dekletom v naročju
Epstein z dekletom v naročju
FOTO: AP

Toda norveški mediji so izbrskali tudi pogovor iz leta 2011, v katerem je Mette-Marit Epsteinu priznala, da ga je poiskala na Googlu, in dodala, "da ni bilo videti preveč dobro", skupaj z nasmejanim emodžijem. V sporočilu ni bilo navedeno, kaj je našla med spletnim iskanjem. Objave o njegovi obsodbi in dosojeni zaporni kazni so bile sicer že takrat dostopne na spletu.

Palača je sporočila tudi, da je Mette-Marit leta 2014 prekinila pisne stike z Epsteinom, ker je menila, da "poskuša svoj odnos s prestolonaslednico izkoristiti kot vzvod za vpliv na druge ljudi".

Pasivnost na dvoru?

Norveški mediji pa se ob tem hudujejo tudi zaradi pasivnosti drugih na dvoru. Dolgoletni urednik Harald Stanghelle je za NRK dejal, da ne more razumeti, zakaj osebje palače, varnostniki ali drugi ljudje okoli prestolonaslednika Haakona niso posredovali in Mette-Marit opozorili na morebitne posledice njenih stikov z Epsteinom.

Tudi korespondenca je večinoma potekala preko njenega uradnega e-poštnega naslova "HKH Kronprinsessen" oziroma "Njena kraljeva visokost prestolonaslednica". "Kje so bili ob vsem tem uradniki palače?" se je spraševal Ole-Jørgen Schulerud-Hansen, kraljevi komentator na TV2.

"Razpravljala sta o nasvetih za nakupovanje, namigih za branje, zobozdravnikih - Epstein naj bi prestolonaslednici svetoval tretma za beljenje zob - in drugih stvareh, ki puščajo vtis bolj osebne korespondence, kot smo se zavedali," je poudaril. Opozoril je, da "tudi če prestolonaslednica ni bila seznanjena z Epsteinovo obsodbo iz leta 2008, ima prestolonaslednik okoli sebe celo skupino svetovalcev, ki bi morali to izvedeti".

Njeni kritiki in dežurne moralne vertikale, ki so že prej dvomili vanjo zaradi njene burne preteklosti, so zdaj znova prišli na svoj račun pri očitkih, da ni primerna za monarhijo. Nekdanja natakarica je namreč slovela kot koketa in "dekle, ki se rado zabava", imela je več razmerij z obsojenimi preprodajalci mamil. Tudi biološki oče njenega prvorojenca je bil obsojen preprodaje kokaina in je bil večkrat v zaporu.

Sin obtožen posilstev

Afera Epstein pa ni edini udarec v zadnjem času za Mette-Marit. Kronično pljučno obolenje se ji je v zadnjem času tako poslabšalo, da bo najverjetneje potrebovala presaditev pljuč. Z zdravstvenimi težavami se spopada že leta, jeseni pa so iz palače sporočili, da so opravili več testov, ki kažejo na jasno poslabšanje njenega zdravja. Kljub temu je vztrajala, da bo opravljala svoje dolžnosti in se udeleževala javnih dogodkov in prireditev, dokler bo to zmogla.

Mette-Marit s sinom Mariusom
Mette-Marit s sinom Mariusom
FOTO: AP

Prav danes pa se začenja tudi sojenje njenemu sinu iz prvega zakona, 29-letnemu Mariusu Borgu Hoeibyju. Pred sodnika mora zato, ker mu očitajo, da je kar 38-krat kršil zakon. Poleg objestnosti v prometu in razžalitve policistov, gre za številne resne obtožbe - grožnje, nasilje nad partnerko, celo štiri obtožbe o "spolnem odnosu z osebo, ki je nezavestna ali se iz drugih razlogov ne more upreti dejanju".

Preberi še Črna ovca kraljeve družine: še pred lastnim sojenjem za rešetke

Še pred začetkom sojenja, med katerim bi se lahko branil s svobode, pa je bil znova aretiran. Tokrat zaradi kršitve prepovedi približevanja in grožnje nekdanjemu dekletu z nožem. Včeraj je sodnik zanj odredil enomesečni pripor.

Pestro na dvoru

Norveški kraljevi dvor tako znova polni naslovnice. Prej se je črnilo prelivalo zaradi princese Marthe Louise, ki je edina hčerka kralja Haralda V. in kraljice Sonje. Je četrta v vrsti za norveški prestol, za svojim bratom Haakonom in njegovima otrokoma, vendar se je leta 2022 odpovedala opravljanju kraljevih dolžnosti in se posvetila alternativni medicini, leta 2024 pa se je poročila s samooklicanim ameriškim šamanom Durekom Verrettom.

Poroka Marthe Louise in Dureka Verretta.
Poroka Marthe Louise in Dureka Verretta.
FOTO: Profimedia

Fotografije s poroke sta mladoporočenca prodala eni od britanskih revij, snemanje pa sta dovolila eni največjih pretočnih platform, kar je močno zmotilo norveške medije, ki so besneli, da je to v nasprotju z lokalnimi praksami.

epsteinovi dosjeji mette marit norveška jeffrey epstein

Kerinov Grm: pilotni projekt državne legalizacije romskih naselij

Rusija po premoru nadaljuje z napadi

KOMENTARJI30

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
BUONcaffee
03. 02. 2026 09.02
Kaj pa mislite, da je edini on bil tak? Bomo redno brali novosti iz teh dokumentov.
Odgovori
0 0
Dejan
03. 02. 2026 09.02
cel kup "prijateljev" Epsteina, od katerih prav nihče ni prav nič vedel o njegovih seksualnih rabotah?
Odgovori
0 0
rok1900
03. 02. 2026 09.00
Počasi "teorije zarote" izgubljajo besedo teorije 🤡
Odgovori
0 0
BUONcaffee
03. 02. 2026 08.59
Sedaj bomo izvedeli vse. Škandal na vidiku.
Odgovori
+1
1 0
300 let do specialista
03. 02. 2026 08.58
E to so vam pa "evropske vrednote"!
Odgovori
+2
2 0
300 let do specialista
03. 02. 2026 08.57
Izgovarjajo se pa na način 3 letnika, ki je zasačen, kako je iz nosa👌😆😆 to so ljudje, ki jim mnogi verjamejo, zaupajo in jih imajo za moralne bombe 🤣🤣🤣🤣
Odgovori
+1
1 0
nelevnedesen
03. 02. 2026 08.55
In mi imamo norvežane za civilizirano ljudstvo. Sina so danes še enkrat atetirali zaradi grožnje z nožem.
Odgovori
+1
1 0
Samo navijač
03. 02. 2026 08.55
Norveška princesa MetteMarit , ki je bila z Epsteinom v razmerju od leta 2011 do 2013, potem ko je bil obsojen otroške prostitucije. Njenemu sinu trenutno sodijo zaradi posilstva, vandalizma in preprodaje drog. Sramota za norveški narod.
Odgovori
+1
1 0
ššajtrga
03. 02. 2026 08.52
Kdaj se bo pisalo o slovenskih epstejnih ? Vse dokaze imate in še kar molčite ??
Odgovori
+5
5 0
jung
03. 02. 2026 08.51
Toliko o tem Epsteinu,da ga že skoraj favorizirate.Kmalu nam bo že vzornik,saj se je vrtel prav v vseh krogih.Čakam le še novice od Papeža in Dalajlame.
Odgovori
+2
2 0
jafalical
03. 02. 2026 08.49
vsi polne riti, razvajeni, brez kancka clovecnosti oz.so jo izgubili in so se kako brezglavo divjali na teh zurkah,druzenjih, kjer so se imeli za nedotakjlive.Bolano.Una Meete-Merit se tudi zdaj zgovarja, da se je nehote s takim druzila, kot je Epstein in njemu podobni.Kaj ti je v glavi, da se sploh znajdes s takimi.Pa razumem,ko se ti sluzavci pomesajo med "elitneze", ker nekaj vec denarja res imajo, se utrdijo in tako skupaj zblaznijo od vsega kar se jim steka v njihov zep, kot rit, skupno imajo pa to "podlost".To kar se zdaj razkriva, kdo vse je vpleten, kako so med sabo sodelovali, rajali, harali povsod je nedopustno,bolano in koliko je še teh "elitnežev"z izrpijenimi mozgani?
Odgovori
+4
4 0
300 let do specialista
03. 02. 2026 08.46
In to je smetana, elita, ki naj vi se ji narod klanjal? Če vam napišem, kako bi jih jaz "osvobodil", bi se moje ambicije takoj zbrisale... to ni vredno Zemlje, imajo pa vpliv za vse na njej.
Odgovori
+9
9 0
MojsterSplinter
03. 02. 2026 08.41
Skratka... "biti član elite" kar dobro korelira z "biti pokvarjenec".
Odgovori
+8
8 0
proofreader
03. 02. 2026 08.40
V dokumentih so predvsem iz Demokratske stranke.
Odgovori
+2
3 1
Renee Nicole Good v spomin
03. 02. 2026 08.58
kakšna otročja laž...samo še to manjka da desničarji žačno kruliti da je melonija kaus demokratka...Večina omenjenih je desničarskih kapitalistov in raznih kraljevih pacientov...
Odgovori
0 0
Racional-ec
03. 02. 2026 08.35
Vss je slo v tri lepe…
Odgovori
+5
5 0
Renee Nicole Good v spomin
03. 02. 2026 08.35
ok...sedaj je na vrsti mette marit...od 6 miljonov dok .so trumpeljni objavili samo 3 miljone ...Kaj mislite zakaj...Predvsem pa zakaj so omenjani bolj periferni člani...ne pa sam vrh te pedofilske kriminalno zločinske združbe...Recimo - kdo in kaj je bila " partnerka " epsteina...?! direktna vez z mossadom...Delček prepovedane teme ...Ghislaine Maxwell ve, zakaj je bil Epstein ubit, in kmalu bo, glede na trenutno stanje, to znanje uporabila, da jo Trump izpusti in pomilosti. Je le podaljšek zgodbe, zaradi katere je vse to tabu tema ... in previdno je omenjeno, da je bil njen oče, Robert Maxwell, izraelski vohun in to je to. Ampak kakšen vohun? Težka kategorija. Malo ljudi ve na primer, v kolikšni meri je bil Maxwell ključnega pomena za to, da je Izrael danes postal jedrska sila. Robert Maxwell v tehničnem smislu ni bil del izraelskega jedrskega programa, je pa imel ključno politično in medijsko vlogo pri njegovi zaščiti. Kot močan britanski medijski magnat in odkrit podpornik Izraela je Maxwell leta 1986 izvedel, da je Mordechai Vanunu, nekdanji tehnik v tovarni Dimon, sodeloval z novinarji Sunday Timesa pri razkrivanju izraelskega jedrskega arzenala. Namesto da bi zaščitil novinarjev vir, je Maxwell identificiral Vanunuja in opozoril izraelske oblasti, s čimer je neposredno pomagal pri operaciji njegove nevtralizacije. Izraelska obveščevalna služba Mossad je nato Vanunuja zvabila v Rim, ga ugrabila in premestila v Izrael, kjer je bil obsojen na 18 let zapora, večinoma v samici. Zgodba je bila objavljena šele kasneje, vendar je bila ključna priča že utišana. Maxwell torej očitno ni ščitil novinarstva, temveč državni interes, saj je svojo medijsko moč uporabljal kot podaljšek izraelske varnostne politike. Čeprav ni bil nikoli uradno priznan kot obveščevalni častnik, so ga v Izraelu dojemali kot zanesljivega zaveznika, kar potrjuje dejstvo, da je bil po njegovi smrti leta 1991 deležen državnega pogreba z najvišjimi političnimi častmi. To je le ena od zgodb. In ta smrt leta 1991 je bila prav tako bizarna kot smrt likov, ki jih omenjamo. Leta 1991 je padel z jahte Lady Ghislaine (poimenovane po njegovi hčerki) ob Kanarskih otokih, britanska policija pa je njegovo smrt hitro razglasila za nesrečo. Izrael mu je takoj priredil prej omenjeni državni pogreb - na gori Herzl, v prisotnosti predsednika, premierja in obveščevalnih vodjev. Javnosti ni bilo pojasnjeno, zakaj tuji medijski tajkun prejema časti, ki so rezervirane za nacionalne heroje. "Junak" bi lahko bil le za izraelske nacionalne interese. V resnici pa je bil ravno nasprotno. Po njegovi smrti se je namreč razkrilo, da je Maxwell sistematično plenil pokojninske sklade svojih zaposlenih in več kot 400 milijonov funtov namenil za krpanje lukenj v svojem prezadolženem imperiju. Na tisoče ljudi je ostalo brez svojih prihrankov, medtem ko je Maxwell do svojega zadnjega dne igral vlogo globalnega mogotca. Ironija je spet očitna - človek, ki je imel neposreden dostop do svetovnih voditeljev in obveščevalnih služb, ni mogel vzdrževati lastnih financ brez goljufij.....itd itd ...itd ....
Odgovori
+3
3 0
progresivnidaveknastanovanja
03. 02. 2026 08.24
zgleda dokaj pohotna, ji ni za zamerit : )
Odgovori
+1
5 4
Artechh
03. 02. 2026 08.24
Ženske niso čist nič manj perverzne kot moški. Sam onlyfans poglej
Odgovori
+8
9 1
Mens sana
03. 02. 2026 08.20
................ko je denarja v izobilju, prihodnost brez tveganj, potem se pri ljudeh prične dolgočasje, želja po spremembi, po eksperimentiranju in rojevajo se ekscesi, perverzije, elitna narkomanija, ........................, če bi ti ljudje morali trdo delati vsak dan za preživetje, potem bi časa in energije zmanjkalo za takšne anomalije................................
Odgovori
+10
13 3
SpamEx
03. 02. 2026 08.26
to ne drži. marsikateri hippy živi v brezdelju in ga nič ne zanese ne stranpoti. ključno je stanje zavesti človeka in stik z realnostjo
Odgovori
+8
9 1
jung
03. 02. 2026 08.58
Mens sana....Delno ti dam prav,vendar so ti ljudje do svojih pozicij prišli z nadpovprečnim garanjem,samo jim ni padlo z neba kot onim na socijali.Žalostno je le,da se jim na tak način odpelje.Saj tudi v slo smo imeli primer s psi npr., stene pa skrivajo še marsikaj še bolj krutega.
Odgovori
0 0
SpamEx
03. 02. 2026 08.19
zarad mene
Odgovori
+6
6 0
bibaleze
Portal
Dvojčka z dvema očetoma: redki biološki pojav, ki je osupnil svet
Severina objavila redko fotografijo mame Ane
Severina objavila redko fotografijo mame Ane
Drugi otrok: Kako se življenje spremeni in na kaj biti pozoren
Drugi otrok: Kako se življenje spremeni in na kaj biti pozoren
Nočna mora po IVF: rodila otroka, ki ni njen
Nočna mora po IVF: rodila otroka, ki ni njen
zadovoljna
Portal
Kavbojke, ki bodo pravi hit letošnje pomladi
Kdo je Olivia Dean? Britanska zvezdnica, ki je osvojila grammyja za najboljšo novo izvajalko
Kdo je Olivia Dean? Britanska zvezdnica, ki je osvojila grammyja za najboljšo novo izvajalko
Dnevni horoskop: Biki bodo potrpežljivi, ribe poslušajo svoje srce
Dnevni horoskop: Biki bodo potrpežljivi, ribe poslušajo svoje srce
Je to najgrša obleka letošnjih grammyjev?
Je to najgrša obleka letošnjih grammyjev?
vizita
Portal
Mesojedci naj bi imeli več možnosti za dolgo življenje, razkriva študija
Vneto grlo je razkrilo krvnega raka: zgodba matere, ki danes po 16 letih govori o hvaležnosti
Vneto grlo je razkrilo krvnega raka: zgodba matere, ki danes po 16 letih govori o hvaležnosti
Kdaj in kako zaspite, lahko vpliva na vaše srce
Kdaj in kako zaspite, lahko vpliva na vaše srce
Katere osebnostne poteze povečajo tveganje za razvoj anksioznih motenj?
Katere osebnostne poteze povečajo tveganje za razvoj anksioznih motenj?
cekin
Portal
Kdo so 'starejši delavci' in kakšne so njihove pravice?
Prihranite 100 evrov na mesec brez odrekanja
Prihranite 100 evrov na mesec brez odrekanja
Lani rekordno povpraševanje po zlatu
Lani rekordno povpraševanje po zlatu
Veščina, ki jo delodajalci trenutno najbolj cenijo
Veščina, ki jo delodajalci trenutno najbolj cenijo
moskisvet
Portal
Bruce Willis se ne zaveda svoje bolezni
Slovenija na poti do olimpijskih iger v Cortini
Slovenija na poti do olimpijskih iger v Cortini
Na POP TV spremljamo 28 deklet v boju za ljubezen
Na POP TV spremljamo 28 deklet v boju za ljubezen
Vse več deklet se zaljublja v ChatGPT
Vse več deklet se zaljublja v ChatGPT
dominvrt
Portal
Zakaj imajo psi na smrčku jamico? Skrivnost pasjega filtruma
Površine, ki jih nikakor ne smete čistiti z limono
Površine, ki jih nikakor ne smete čistiti z limono
Pazljivo pri sajenju pampaške trave
Pazljivo pri sajenju pampaške trave
7 pravil zimskega kompostiranja
7 pravil zimskega kompostiranja
okusno
Portal
Kdaj jesti zajtrk, če želite shujšati? Držite se tega nasveta!
Okusen namaz, ki nas vrne v brezskrbne šolske dni
Okusen namaz, ki nas vrne v brezskrbne šolske dni
Nostalgična jed, ki deli Slovence
Nostalgična jed, ki deli Slovence
Enostavna tedenska kosila, pripravljena v največ 40 minutah
Enostavna tedenska kosila, pripravljena v največ 40 minutah
voyo
Portal
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Kdo je Melania Trump?
Kdo je Melania Trump?
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1506