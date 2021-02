Princesa Latifa poziva britansko policijo, naj znova odpre primer sestrine ugrabitve

V pismu Latifa policiji v Cambridgeshiru sporoča, da bi ponovna preiskava lahko pomagala osvoboditi princeso Šamso, ki so jo ujeli po ukazu njunega očeta. Šamse, ki je bila takrat stara le 18 let, zdaj jih ima 39, od takrat ni bilo več opaziti v javnosti. Vlada Dubaja se na prošnjo za komentar ni odzvala.

Skoraj dve desetletji prej se je poskus pobega njene starejše sestre končal s prijetjem in ujetništvom. Latifino na roke napisano pismo, ki so ga prijatelji v sredo posredovali policiji v Cambridgeshiru, britanske oblasti poziva k ukrepanju za rešitev njene sestre. Napisala ga je leta 2019, ko so jo zaprli v samico v "vili-zaporu"."Vse, kar vas prosim,"piše Latifa, "je, da posvetite pozornost njenemu primeru, ker bi ji to lahko prineslo svobodo ... vaša pomoč in pozornost bi jo lahko osvobodila." Dodaja: "Z Anglijo ima močne vezi ... resnično ljubi Anglijo, vsi njeni najlepši spomini so na njen čas, preživet tam."Latifa je pismo datirala na februar 2018, preden je pobegnila, da bi se izognila razkritju, da je iz ujetništva lahko komunicirala z zunanjim svetom. Pismo oriše srhljivo usodo njene sestre po vrnitvi v Dubaj."Zaprta je bila brez datuma izpustitve, sojenja ali obtožbe. Mučili so jo tako, da so ji zakopali noge ..."

Latifa je povedala, da je Šamsa osem let po ujetju preživela v zaporu. Ko je bila leta 2008 izpuščena, jo je Latifa lahko videla. "Morala sem jo voditi za roko. Ni mogla odpreti oči ... dobila je kup tablet, ki so jo nadzorovale. Te tablete so jo naredile zombija."Oseba, ki je imela po izpustitvi stik s Šamso, je rekla:"Bila je samo .... Je molčala. Vse, kar je počela, je bilo nadzorovano. V Šamsi ni bilo več iskrice. V njej ni bilo nobenega upora. Ničesar ni bilo. Bila je kot v oklepu."

Preiskava

Policija v Cambridgeshiru je prvič začela preiskavo ugrabitve leta 2001, potem ko je Šamsa z njo vzpostavila stik prek imigracijskega odvetnika. Toda preiskava je sčasoma zašla v slepo ulico, ko so policistom preprečili odhod v Dubaj. Pozneje se je izkazalo, da so pomočniki, ki so delali pri šejku, med preiskavo zastopali zunanje ministrstvo.