Pripadnik SV v Italiji udeležen v prometni nesreči s smrtnim izidom

Pripadnik Slovenske vojske (SV), ki službuje v Združenem Natovem poveljstvu v italijanskem Neaplju, je bil zunaj delovnega časa in z zasebnim vozilom udeležen v prometni nesreči, v kateri je ena oseba umrla, so danes sporočili z ministrstva za obrambo. Pripadnik SV je trenutno v postopku italijanskih preiskovalnih organov.

O dogodku sta bila obveščena poveljstvo sil in Generalštab SV ter ministrstvo za obrambo.

Kot so pojasnili na ministrstvu, so tudi že v stiku z zunanjim ministrstvom in slovenskim veleposlaništvom v Rimu.

Na nesrečo se je na družbenem omrežju odzval obrambni minister Matej Tonin. "Nesreča nikoli ne počiva. Ob tragičnem dogodku svojcem izrekam iskreno sožalje. Verjamem, da bodo italijanske oblasti postopek izvedle korektno. Pripadniku SV bo zagotovljeno pravno zastopanje skladno z ustaljeno proceduro," je zapisal.