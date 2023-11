Pripadnik zloglasne celice Islamske države obsojen na osem let zapora

Sicer pa je od teh Davisovih dejanj minilo že skoraj deset let. "Upam, da ta primer pošilja sporočilo, da bomo neusmiljeno zasledovali in preganjali vse, ki so vpleteni v terorizem tako v Združenem kraljestvu kot v tujini, ne glede na to, koliko časa je minilo," je dodal Murphy, navaja Al Jazeera.

Skupina ISIS si je sloves prislužila po svojih krutih metodah in novačenju pripadnikov iz celega sveta. Davisa so povezali z njihovo celico "Beatli", ki je tako imenovana zaradi značilnega britanskega naglasa pripadnikov. Pripadniki celice so pomagali varovati tuje zapornike v Siriji in domnevno redno ugrabljali tuje novinarje ter humanitarne delavce, sodelovali pa so tudi pri obglavljanju talcev iz ZDA.