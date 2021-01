Pripadniki Nacionalne garde spijo kar na tleh Kapitola

Da bi preprečili prizore prejšnjega tedna, ko so Kapitol preplavili izgredniki, bodo do vikenda v Washington odposlali okoli 15.000 pripadnikov garde, kar je dvakrat več, kot je ameriških vojakov v Iraku in Afganistanu.

Fotografije iz Kapitola, ki so nastale v sredo zjutraj, prikazujejo pripadnike Nacionalne garde v polni bojni opremi, ki spijo kar na tleh, mnogi med njimi z orožjem ob strani. Nekateri med njimi so blazine zamenjali kar s stopnicami, medtem ko se pripravljajo na napovedano nasilje ob prihajajoči inavguraciji Joeja Bidna prihodnjo sredo.

FBI je javnost opozoril, da so v času Bidnove inavguracije v Washingtonu in v 50 glavnih mestih ameriških zveznih držav načrtovani oboroženi protesti. Biden bo kot novi predsednik ZDA zaprisegel 20. januarja. Protesti so načrtovani v vseh glavnih mestih ameriških zvezih držav od 16. do 20. januarja in pred Kapitolom od 17. do 20. januarja.