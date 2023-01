Pripadniki posebne kosovske policije streljali na srbsko vozilo

Voznik avtomobila Dušan S. v streljanju na severu Kosova ni bil poškodovan, sopotnika Miljana Delevića pa so ranili v prsni koš, so sporočili iz srbskega vladnega urada za Kosovo. Pripadniki posebne enote kosovske policije Rosu so "na srbsko vozilo in Srbe rafalno streljali samo zato, ker niso dopustili, da bi jih brez kakršnekoli podlage in razloga nadlegovala policija", so še zapisali v sporočilu.

Delevića so odpeljali v bolnišnico v Kraljevu, avto pa je bil po navedbah urada popolnoma prerešetan.

Incident se je zgodil na nadzorni točki na Bistričkem mostu, ki je del magistralne ceste med Mitrovico in Raško na jugu Srbije. Nadzorno točko so kosovske oblasti po besedah vodje srbskega vladnega urada za Kosovo Petra Petkovića postavile nepravno in nezakonito, na njej pa "vsak dan nadlegujejo srbski narod".