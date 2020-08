Pripeljala se je s teslo in sredi ceste zapustila 13-letnega psa

Neprofitna organizacija I Paw'd It Forward poroča o nesprejemljivem vedenju lastnice psa. Ta se je z vozilom tesla, kot kaže spodnji posnetek nadzornih kamer, pripeljala do parka in se tam znebila svojega psa, 13-letnega labradorca.

Ko so jo izsledili s pomočjo posnetka nadzornih kamer, dejanja najprej ni priznala. Potem je, kot na Facebook profilu trdi društvo za zaščito živali Paw'd It Forward, začela jokati. Niso ji verjeli, da so solze pristne.

Izmislila si je, da je njen pes poginil

Kot so zapisali, si je celo izmislila, da je njen pes poginil. Na koncu je, ko so ji predstavili vsa dejstva in dokaze, ki so jih zbrali, vendarle priznala, da je tistega dne zapustila svojega psa. Kot so zapisali, ne morejo verjeti, da lahko nekdo stori takšno zavržno dejanje. Posnetek njenega dejanja si je na Facebooku ogledalo več kot 15 milijonov ljudi.

Za nesrečnega psa Henryja, starega 13 let, so poskrbeli in kot so zapisali, jim je žal, da se je moral počutiti zavrženega. Dodali so, da je zanimanje zanj veliko in se zahvalili vsem, ki so se javili, da bodo poskrbeli, da se Henry ne bo nikoli več počutil zavrženega. Zagotovili so, da je na varnem in da bodo zanj lepo poskrbeli.