Pripor za 35-letnika iz Reke zaradi razpečevanja otroške pornografije

K. J. iz Reke je končal za zapahi zaradi posedovanja in posredovanja naprej več kot 5000 datotek, videozapisov in fotografij z otroško pornografijo. Preiskovalna sodnica reškega okrožnega sodišča je zaradi nevarnosti, da bi v primeru izpustitve na prostost, kaznivo dejanje ponovil, moškemu odredila pripor. Datoteke vsebujejo izjemno nasilne vsebine, na katerih so celo dojenčki.

Moški je osumljen, da je na svojem USB-ključku imel najmanj 1989 videoposnetkov in fotografij z otroško pornografijo, na mobilnem telefonu najmanj 1784 takšnih datotek, na dveh trdih diskih pa skupno še 1315 videoposnetkov in fotografij s pedofilsko vsebino.

Hrvaški preiskovalci sumijo, da je marca letos v aplikaciji za sporočanje z drugimi delil 50 video-datotek formata MP4, ki prikazujejo otroke obeh spolov v spolno eksplicitnem vedenju in spolnih odnosih z odraslimi osebami, poroča hrvaški spletni portal 24sata. Konec maja in v začetku junija je med komunikacijo z drugimi preko aplikacije delil še 50 videoposnetkov in fotografij mlajših deklic in mladoletnih deklet s spolno vsebino. Enako je ponovil konec junija s 25 elektronskimi zapisi, ki prikazujejo deklice v spolno eksplicitnem vedenju.

Priprti 35-letnik ima zoper sklep preiskovalne sodnice pravico do pritožbe. Osumljen je kaznivega dejanja izkoriščanja otrok za pornografijo, za kar je na Hrvaškem zagrožena kazen od ene do desetih let zapora.