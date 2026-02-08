Pripor za hrvaškega meniha, ki je drugim redovnikom pijan grozil s smrtjo

Duhovnik iz samostana Male braće v Dubrovniku je osumljen, da je med 1. novembrom lani in 29. januarjem letos pod vplivom alkohola in z namenom ustrahovanja večkrat s smrtjo grozil bratom frančiškanom. Dubrovniško županijsko sodišče je 45-letnega redovnika iz Pulja obsodilo na do 30 dni preiskovalnega pripora, poroča Dubrovački dnevnik .

Sodišče je namreč sledilo predlogu tožilstva, ki se je sklicevalo na ponovitveno nevarnost, zlasti zaradi njegove odvisnosti od alkohola in vztrajnosti pri grožnjah. Kot je ob tem dejal sodnik, je očitno, da alkohol spodbudi ponavljanje kaznivih dejanj, za katera mu po Kazenskem zakoniku Republike Hrvaške grozi najmanj pet let zapora. Njegov zagovornik Nikola Jakšić je odločitvi sodišča nasprotoval in trdil, da bi v tem primeru sodnik lahko izrekel previdnostni ukrep, kot je prepoved stikov z določenimi osebami.

Dežurni preiskovalni sodnik okrožnega sodišča v Dubrovniku se je strinjal s predlogom namestnika občinskega državnega tožilca in zaradi treh kaznivih dejanj resnih groženj z ubojem večim osebam osumljencu odredil do 30 dni pripora.

Menih je 1. novembra enemu od redovnikov dejal, da si "predstavlja, da bo vzel mačeto in jih več hudo poškodoval". Med prepirom 29. januarja je znova resno grozil drugemu duhovniku in mu dejal, da mu bo "polomil kosti". Red ga je zatem prijavil policiji.

Dubrovački dnevnik poroča, da je pridržani nagnjen k prekomernemu uživanju alkohola, ter da poseduje puško in zna ravnati z orožjem. Pijan je bil tudi ob aretaciji – test je pokazal 1,66 promila alkohola v krvi. Policistom je takrat vseeno prostovoljno predal zračno puško, za katero je povedal, da jo občasno uporablja.

45-letni menih se je dubrovniškim redovnikom pridružil avgusta lani, pred tem je bil v samostanih v Zadru in Reki. Tudi tam naj bi grozil enemu od bratov, a vztraja, da nikoli nista imela konflikta.