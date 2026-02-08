Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Pripor za hrvaškega meniha, ki je drugim redovnikom pijan grozil s smrtjo

Dubrovnik, 08. 02. 2026 21.18 pred 29 minutami 2 min branja 3

Avtor:
Ti.Š.
Redovnik je bratom frančiškanom pod vplivom alkohola od 1. novembra lani večkrat grozil s smrtjo. (Fotografija je simbolična)

Dubrovniški duhovnik iz reda frančiškanov je pristal v priporu, potem ko je kolegom menihom večkrat grozil, tudi s smrtjo. Zadnja v vrsti njegovih 'izpadov' sta se zgodila 1. novembra lani in 29. januarja letos, ko je pijan enemu od bratov dejal, da si predstavlja, da bo vzel mačeto in jih več hudo poškodoval, drugemu pa grozil, da mu bo polomil kosti. Njegove grožnje pa očitno niso nekaj novega – že v preteklosti naj bi grozil tudi redovnikom v samostanih v Zadru in Reki.

Duhovnik iz samostana Male braće v Dubrovniku je osumljen, da je med 1. novembrom lani in 29. januarjem letos pod vplivom alkohola in z namenom ustrahovanja večkrat s smrtjo grozil bratom frančiškanom. Dubrovniško županijsko sodišče je 45-letnega redovnika iz Pulja obsodilo na do 30 dni preiskovalnega pripora, poroča Dubrovački dnevnik.

Redovnik je bratom frančiškanom pod vplivom alkohola od 1. novembra lani večkrat grozil s smrtjo. (Fotografija je simbolična)
Redovnik je bratom frančiškanom pod vplivom alkohola od 1. novembra lani večkrat grozil s smrtjo. (Fotografija je simbolična)
FOTO: Shutterstock

Sodišče je namreč sledilo predlogu tožilstva, ki se je sklicevalo na ponovitveno nevarnost, zlasti zaradi njegove odvisnosti od alkohola in vztrajnosti pri grožnjah. Kot je ob tem dejal sodnik, je očitno, da alkohol spodbudi ponavljanje kaznivih dejanj, za katera mu po Kazenskem zakoniku Republike Hrvaške grozi najmanj pet let zapora. Njegov zagovornik Nikola Jakšić je odločitvi sodišča nasprotoval in trdil, da bi v tem primeru sodnik lahko izrekel previdnostni ukrep, kot je prepoved stikov z določenimi osebami.

Dežurni preiskovalni sodnik okrožnega sodišča v Dubrovniku se je strinjal s predlogom namestnika občinskega državnega tožilca in zaradi treh kaznivih dejanj resnih groženj z ubojem večim osebam osumljencu odredil do 30 dni pripora.

'Predstavljam si, da vzamem mačeto'

Menih je 1. novembra enemu od redovnikov dejal, da si "predstavlja, da bo vzel mačeto in jih več hudo poškodoval". Med prepirom 29. januarja je znova resno grozil drugemu duhovniku in mu dejal, da mu bo "polomil kosti". Red ga je zatem prijavil policiji.

Dubrovački dnevnik poroča, da je pridržani nagnjen k prekomernemu uživanju alkohola, ter da poseduje puško in zna ravnati z orožjem. Pijan je bil tudi ob aretaciji – test je pokazal 1,66 promila alkohola v krvi. Policistom je takrat vseeno prostovoljno predal zračno puško, za katero je povedal, da jo občasno uporablja.

45-letni menih se je dubrovniškim redovnikom pridružil avgusta lani, pred tem je bil v samostanih v Zadru in Reki. Tudi tam naj bi grozil enemu od bratov, a vztraja, da nikoli nista imela konflikta.

Dubrovnik menih frančiškan grožnje alkohol pripor

Nobelovo nagrajenko za mir Mohamadi v Iranu obsodili na novo zaporno kazen

KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
niktalop
08. 02. 2026 21.47
Očitno mu je zmanjkalo otrok.
Odgovori
0 0
Delavec_Slo
08. 02. 2026 21.43
Prosim za en dan brez nabijanja o hrvatih!
Odgovori
+1
2 1
Watch-Man X
08. 02. 2026 21.42
Katoliška cerkev je čisti satanizem
Odgovori
+2
2 0
bibaleze
Portal
Sestra ali mati? Zvezdnik resnico izvedel pri 37 letih
'Old-school' vzgoja vs. sodobni 'nadzor': Kdaj ljubezen postane omejevanje
'Old-school' vzgoja vs. sodobni 'nadzor': Kdaj ljubezen postane omejevanje
Izposodil si je denar za darila za otroke – zdaj ga pozna cel svet
Izposodil si je denar za darila za otroke – zdaj ga pozna cel svet
Najredkejši trojčki na svetu: rasli so v dveh maternicah
Najredkejši trojčki na svetu: rasli so v dveh maternicah
zadovoljna
Portal
Že trikrat ji je propadel zakon, a še vedno verjame v ljubezen
Tedenski horoskop: Vodnarji hrepenijo po spremembi, rake lovi preteklost
Tedenski horoskop: Vodnarji hrepenijo po spremembi, rake lovi preteklost
3 znamenja, ki bodo letos dala odpoved
3 znamenja, ki bodo letos dala odpoved
Slovenski filmi za Prešernov dan na VOYO
Slovenski filmi za Prešernov dan na VOYO
vizita
Portal
Raziskovalci po petdesetih letih razkrili novo krvno skupino, ki odpira pomembna vprašanja
Zakaj chia semen nikoli ne smete uživati suhih
Zakaj chia semen nikoli ne smete uživati suhih
Kako pomanjkanje spanca vpliva na vašo razdražljivost in vedenje?
Kako pomanjkanje spanca vpliva na vašo razdražljivost in vedenje?
Večina preprečljivih rakavih obolenj je povezana z dvema življenjskima navadama
Večina preprečljivih rakavih obolenj je povezana z dvema življenjskima navadama
cekin
Portal
'Preprosto ne morem verjeti, da se je to zgodilo'
O tem se ne pogovarjamo
O tem se ne pogovarjamo
Ste vedeli to o denarju?
Ste vedeli to o denarju?
Pri samopostrežnih blagajnah kupujemo več
Pri samopostrežnih blagajnah kupujemo več
moskisvet
Portal
Psihološka napaka, zaradi katere večina ljudi februarja obupa nad dieto
Smo le primitivna civilizacija? Sovjetska lestvica razkriva resnico
Smo le primitivna civilizacija? Sovjetska lestvica razkriva resnico
Vam avto zjutraj ne vžge? Odkrijte glavne vzroke
Vam avto zjutraj ne vžge? Odkrijte glavne vzroke
Igralka, ki za smehom skriva bolečino
Igralka, ki za smehom skriva bolečino
dominvrt
Portal
Sobna rastlina, ki je znana po svojih žametnih vijoličnih listih
5 mest, ki jih ne bi smeli čistiti
5 mest, ki jih ne bi smeli čistiti
Kako z metodo 10–10 učinkovito zmanjšati nered v domačem okolju
Kako z metodo 10–10 učinkovito zmanjšati nered v domačem okolju
Tega nikar ne počnite, če ne želite zažgati svojega doma
Tega nikar ne počnite, če ne želite zažgati svojega doma
okusno
Portal
Olimpijske igre: slani in sladki prigrizki za 'kavč navijače'
Ključen trik za bel obroček in puhasto sredico
Ključen trik za bel obroček in puhasto sredico
5 hitrih peciv, ki jih naši bralci radi spečejo za vikend
5 hitrih peciv, ki jih naši bralci radi spečejo za vikend
Nostalgična jed, ki deli Slovence
Nostalgična jed, ki deli Slovence
voyo
Portal
Kmetija
Poletje v školjki
Poletje v školjki
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Trinajst življenj
Trinajst življenj
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1527