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Pripor za nekdanjega vodjo nemške obveščevalne službe

07. 10. 2026 17.36 pred 3 urami 1 min branja 0

Avtor:
STA Ne.M.
Pred nemškim sodiščem v Karlsruheju

Sodišče v Karlsruheju je odredilo pripor za nekdanjega vodjo nemške zunanje obveščevalne službe (BND) Augusta Hanninga, ki so ga v torek aretirali zaradi suma vohunjenja in veleizdaje. Enako je odločilo tudi v primeru nekdanjega vodje njegovega kabineta, ki naj bi mu posredoval občutljive informacije, poročajo tuje tiskovne agencije.

Hanning, ki je BND vodil med letoma 1998 in 2005, je osumljen, da je po odhodu s položaja nezakonito pridobil tajne informacije agencije in nekatere od njih morda posredoval tujim obveščevalnim službam. Med drugim je obtožen izvajanja obveščevalne dejavnosti za tujo državo, zbiranja tajnih podatkov in poskusa veleizdaje.

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Kot je sporočila tiskovna predstavnica zveznega tožilstva, je sodišče za 80-letnika odredilo preiskovalni pripor. V priporu ostaja tudi nekdanji vodja njegovega kabineta pri BND Manfred B., ki je do letos pomladi še delal pri službi in naj bi Hanningu v zameno za plačilo posredoval tajne podatke.

Pridobljene informacije naj bi Hanning uporabil pri svojem poznejšem delu v vlogi svetovalca. Preiskovalci med drugim preiskujejo sum, da jih je v vsaj enem primeru uporabil za pripravo varnostne analize za tujo obveščevalno službo.

"Ali je produkt dosegel namembnega prejemnika, še ni bilo ugotovljeno," je še sporočilo tožilstvo.

Uradno ni znano, katera tuja država naj bi bila vpletena v zadevo. Nemški časnik Spiegel je ob sklicevanju na neimenovane vire poročal, da je Hanning analizo, zasnovano na zaupnem gradivu, pripravil za azerbajdžanskega obveščevalca. V Bakuju naj bi to zanikali.

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