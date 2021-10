Pripornik v Guantanamu obsojen po opisu mučenja: temne celice, verige, polivanje z ledeno vodo

Vendar je dejal, da bolj kot je z zasliševalci sodeloval in jim pripovedoval, bolj so ga mučili. Mučenje je trajalo več kot tri leta.

Dejal je, da je že v prvih dneh po prijetju v Karačiju 5. marca 2003 zasliševalcem priznal, da je sodeloval s teroristično skupino Al Kaida. "Ko so me mučili, sem jim povedal, kar sem mislil, da želijo slišati. Lagal sem samo zato, da bi se zloraba prenehala," je dejal v 39-stranski izjavi, ki so jo njegovi odvetniki nato objavili na spletu.

Temne celice, verige, polivanje z ledeno vodo

Na sodišču je povedal, da je bil med mučenjem v temnih celicah, kjer se je predvajala glasna glasba, več dni delno obešen z verigami, brez hrane in oblačil. Stražarji so ga polivali z ledeno vodo in mu glavo držali pod vodo. Zaradi več dni pomanjkanja spanja je bil v stanju omame. Po njegovih besedah so bili najhujši ponavljajoči se klistirji in prisilno analno hranjenje, ki mu je povzročilo trajne poškodbe.

Njegovo pričevanje o mučenju je podprto tudi s preiskavo ameriškega senata o uporabi mučenja s strani Cie po terorističnih napadih, ki so se zgodili 11. septembra 2001.

Khan, ki je odraščal v Pakistanu in se pri 16 letih preselil v ZDA, je dejal, da obžaluje svojo določitev, da pomaga Al Kaidi. Leta 2012 je v sporazumu o priznanju krivde pred sodiščem priznal, da je sodeloval v zaroti za atentat na pakistanskega predsednika. Priznal je tudi, da je indonezijskim zaveznikom Al Kaide po kurirju nakazal 50.000 dolarjev, ki so bili uporabljeni za financiranje bombnega napada na hotel.

Dejal je, da je poskušal prevzeti odgovornost za svoja dejanja. Na podlagi prejšnjega dogovora o priznanju krivde bi ga lahko izpustili že prihodnje leto, potem ko je v ameriškem priporu preživel 19 let.