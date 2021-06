Priporočila za neevrske države: Pri plačilu s kartico izberite plačilo v lokalni valuti

Združenje bank Slovenije (ZBS) je za vse, ki potujete v tujino, pripravilo nekaj koristnih nasvetov za varno uporabo plačilnih kartic na počitnicah v tujini. Primeri veljajo za vse tuje države, kjer valuta ni evro.

Za primer vzemimo Hrvaško. Ker so menjalni tečaji v menjalnicah in bankah na Hrvaškem različni, strankam bank in hranilnic priporočajo, da se pred menjavo gotovine pozanimate o veljavnih tečajih. Na mestih, kjer se tuja valuta v evro preračuna po menjalnih tečajih kartičnih sistemov Mastercard in Visa, priporočajo uporabo plačilnih kartic, saj so ti tečaji praviloma ugodnejši kot tečaji bank in menjalnic.