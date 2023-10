Hamas objavil posnetke priprav na napad na Izrael

Ko so Izraelci v soboto zaključevali sedemdnevni judovski praznik Sukot, so tik pred zoro po vsej državi začele odmevati sirene in državljani so kmalu ugotovili, da ne gre za lažni alarm. Horde militantov Hamasa so iz zraka, morja in zemlje izvedle popolnoma nepričakovan napad.

Nepričakovan in dobro usklajen napad palestinskega oboroženega gibanja Hamas – eden najbolj smrtonosnih napadov v zadnjih letih – je konkretno presenetil ne le Izraela, ampak celotno mednarodno skupnost. V posnetku, ki ga je objavil Hamas, je zdaj razvidno, kako so potekale najbrž da zadnje priprave.

Na tisoče izstrelkov, izstreljenih iz Gaze, je švigalo po nebu in začelo padati na različne cilje v Izraelu, sprožilo grozo in pustilo na stotine trupel na ulicah mest ter uničene zgradbe. Istočasno je na stotine oboroženih borcev teroristične skupine, mnogi na motorjih, sledilo buldožerjem, ki so prebili ograje, ki ločujejo Izrael od Gaze. Vdrli so v mesta, spravili izraelske vojake s straže in streljali na državljane.

Hamas ima tudi protitankovske rakete, podobne ameriškim Stingerjem. "Hamas je zelo dobro opremljen z določenimi vrstami orožja in so usposobljeni za njihovo uporabo," je dejal vojaški analitik Michael Clarke za Sky News.

V posnetku je videti pripadnike Hamasa, kako se aktivno pripravljajo na spopade in preizkušajo orožje. Hamas je ena najbolj oboroženih gverilskih organizacij na svetu, navaja Sky News. In medtem ko ima Izrael svoj mogočni sistem protizračne obrambe Iron Dome, ga je Hamas uspel premagati z ogromnim številom raket. Uporabljajo namreč različne različice balističnih raket zemlja-zemlja iranske proizvodnje Fateh-110, ki lahko nosijo bojne glave, težke do 500 kg.

Napad je spomnil na staro težavo na tem območju: izraelsko-palestinski spor, ki že desetletja vznemirja Bližnji vzhod, navaja Washington Post. Korenine spora pa so globoke in zapletene ter segajo še v čas pred ustanovitvijo države Izrael leta 1948. Tako Palestinci kot Izraelci namreč ozemlje med reko Jordan in Sredozemskim morjem štejejo za svoje ozemlje, v zadnjih sedmih desetletjih so se tako na račun tega tam vrstile vojne in upori, ki so pod seboj odnašali na tisoče žrtev.

Pereče vprašanje: Kje je bila izraelska obveščevalna agencija Mosad?

Ker sta Izrael in Mosad pri preprečevanju zunanjih napadov brezhibno uspešna že toliko let, je neuspeh pri predvidevanju sobotnega napada Hamasa še toliko bolj pereč. Po ameriški obveščevalni agenciji CIA je Mosad najmočnejša in najbolj strah vzbujajoča agencija, po vsem svetu pa so znani po svojih "tajnih operacijah".

Za Palestince v Gazi Izrael ni nikoli daleč. Z neba neprestano brenčijo nadzorna brezpilotna letala, zelo varovana meja pa je preplavljena z varnostnimi kamerami in vojaki na straži. Obveščevalne agencije uporabljajo vire in kibernetske zmogljivosti za pridobivanje številnih informacij. Vendar številni predvidevajo, da so bile oči Izraela v soboto zaprte.