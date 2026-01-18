Priprave na predčasne volitve v luči tragičnega dogodka ob padcu nadstreška

Študenti so pred zbranimi kot prvi del svojega programa na volitvah navedli lustracijo in polno uveljavitev zakona o izvoru lastnine s ciljem ugotavljanja nezakonito pridobljenega premoženja. To so izpostavili kot pot do sistemskih sprememb in ugotavljanja odgovornosti za smrt omenjenih 16 ljudi, kar na srbskih ulicah zahtevajo od oblasti že več kot leto dni.

Poudarili so, da se je s sobotnim zborovanjem začela nova etapa v razvoju študentskega gibanja, poroča mreža Radio Slobodna Evropa.

Zborovanje so namreč pripravili po tem, ko so 29. decembra lani sporočili, da je njihovo zahtevo po razpisu predčasnih volitev podprlo skoraj 400.000 ljudi, katerih podpise so zbirali po vsej državi.

Oblasti volitev še niso razpisale, je pa srbski predsednik Aleksandar Vučić takrat napovedal, da bo to glavno zahtevo študentov izpolnil. Kot možna datuma je navedel maj ali december letos.