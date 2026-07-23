Projekt Trumpovih na Sazanu povzročil 'nepopravljivo škodo'

Satelitski posnetki, ki jih je pridobil AFP, kažejo, da so na otoku že zgradili cesto, skrčili celotno območje gozda in postavili most čez kanal, ki povezuje laguno Narta z morjem. "Buldožerji na plažah so že poškodovali gnezdišča glavate karete, morske želve, ki ji grozi izumrtje," je pojasnil morski biolog in vodja nevladne organizacije EcoAlbania, Olsi Nika.

Otok Sazan FOTO: AP

Poleg tega so bila zaradi dostopnih cest skozi sipine in poseka dreves motena gnezdišča številnih vrst ptic, medtem ko so gradbena dela na pomembnem kanalu med laguno in morjem močno porušila vodne tokove, ki so nujni za ohranjanje mokrišč, piše France24. Nika pravi, da gre za "popoln pokol biotske raznovrstnosti". Sredi junija je skupina znanstvenikov obiskala območje, da bi ocenila škodo, ki bi jo lahko povzročila pripravljalna dela. V poročilu, objavljenem po obisku, so opozorili na poškodbe gnezdišč želv, življenjskih prostorov ptic in tamkajšnjih sipin.

"Najboljši projekt v Evropi"

Vsakodnevni protesti proti projektu so sicer privedli do ustavitve nekaterih del, vendar je škoda že narejena in v veliki meri tudi nepopravljiva. Okoljevarstveniki že dolgo opozarjajo na 4,5 milijarde evrov vreden projekt, ki ga je že leta 2024 prvič predstavil zet ameriškega predsednika, Jared Kushner. Projekt predvideva gradnjo luksuznih hotelov med kolonijami plamencev na tem zapuščenem otoku. Ivanka, hči Donalda Trumpa, je pojasnila, da "ne gre samo za otok, temveč tudi za osem kilometrov obale nasproti otoka, s čudovitim polotokom, kjer je na eni strani laguna, na drugi ocean, ter čudovite plaže z belim peskom". Premier Edi Rama, čigar vlada je na oblasti že 13 let, brani projekt, ki ga njegova vlada imenuje "najboljši projekt v Evropi". Po njegovih besedah bo Albaniji pomagal dohiteti obalne sosede Črno goro, Grčijo in Hrvaško s privabljanjem mednarodnega kapitala in ustvarjanjem delovnih mest.