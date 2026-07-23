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Projekt Trumpovih na Sazanu povzročil 'nepopravljivo škodo'

Tirana, 23. 07. 2026 11.30 pred 1 uro 2 min branja 8

Avtor:
N.V.
Otok Sazan

Znanstveniki in aktivisti trdijo, da so pripravljalna dela za obsežen hotelski projekt družine Trump v Albaniji že povzročila nepopravljivo škodo nekoč neokrnjenemu delu albanske obale. Na nenaseljenem otoku Sazan in zaščitenem območju Vjosa-Narta se namreč nahajajo številna gnezdišča, ki so že poškodovana.

Satelitski posnetki, ki jih je pridobil AFP, kažejo, da so na otoku že zgradili cesto, skrčili celotno območje gozda in postavili most čez kanal, ki povezuje laguno Narta z morjem. "Buldožerji na plažah so že poškodovali gnezdišča glavate karete, morske želve, ki ji grozi izumrtje," je pojasnil morski biolog in vodja nevladne organizacije EcoAlbania, Olsi Nika.

Otok Sazan
Otok Sazan
FOTO: AP

Poleg tega so bila zaradi dostopnih cest skozi sipine in poseka dreves motena gnezdišča številnih vrst ptic, medtem ko so gradbena dela na pomembnem kanalu med laguno in morjem močno porušila vodne tokove, ki so nujni za ohranjanje mokrišč, piše France24. Nika pravi, da gre za "popoln pokol biotske raznovrstnosti".

Sredi junija je skupina znanstvenikov obiskala območje, da bi ocenila škodo, ki bi jo lahko povzročila pripravljalna dela. V poročilu, objavljenem po obisku, so opozorili na poškodbe gnezdišč želv, življenjskih prostorov ptic in tamkajšnjih sipin.

"Najboljši projekt v Evropi"

Vsakodnevni protesti proti projektu so sicer privedli do ustavitve nekaterih del, vendar je škoda že narejena in v veliki meri tudi nepopravljiva. Okoljevarstveniki že dolgo opozarjajo na 4,5 milijarde evrov vreden projekt, ki ga je že leta 2024 prvič predstavil zet ameriškega predsednika, Jared Kushner. Projekt predvideva gradnjo luksuznih hotelov med kolonijami plamencev na tem zapuščenem otoku.

Ivanka, hči Donalda Trumpa, je pojasnila, da "ne gre samo za otok, temveč tudi za osem kilometrov obale nasproti otoka, s čudovitim polotokom, kjer je na eni strani laguna, na drugi ocean, ter čudovite plaže z belim peskom".

Premier Edi Rama, čigar vlada je na oblasti že 13 let, brani projekt, ki ga njegova vlada imenuje "najboljši projekt v Evropi". Po njegovih besedah bo Albaniji pomagal dohiteti obalne sosede Črno goro, Grčijo in Hrvaško s privabljanjem mednarodnega kapitala in ustvarjanjem delovnih mest.

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Tudi Evropska unija, h kateri se Albanija želi pridružiti do leta 2030, je opozorila na to, da država ne izpolnjuje obveznosti iz poglavja 27, ki se nanaša na okolje in podnebne spremembe. "Še preden so se ti protesti začeli, smo se z Albanijo dogovorili, da bo letos razveljavila spremembe zakona o zavarovanih območjih iz leta 2024 in razveljavila zakon o strateških naložbah," je julija povedala Marta Kos, evropska komisarka za širitev.

Friedrich Schiemer, profesor z Univerze na Dunaju, ki je območje obiskal junija, je dejal, da je nujno omejiti škodo na tem območju. Opozoril je, da bi lahko obsežni turistični projekti "nepopravljivo ogrozili njegovo naravno celovitost".

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KOMENTARJI8

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Actual Asparagus
23. 07. 2026 13.30
Okoljevarstveniki in anti Američani se naj raje fokusirajo na Kitajsko in njen vpliv na ekstrakcijo litija, v tistem delu Balkana..... Trump ne bo uničil ekosistema, plačeval bo davke, nudil službe. Medtem pa Kitajska uničuje Srbijo. Zaradi lakomnosti. tak je to komunisteki, levnuhi. Svoj gnev naslovite tam kjer je potrebno, ne tam kjer odganjate napredek :(
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-1
0 1
Zanesenjak
23. 07. 2026 12.54
Kdor je bil v Albaniji, ve, da se tam ob morju gradi kot noro. In tisto, kar se gradi je grdo. Vsake par metrov je nek nov kič, drug material, še obalna sprehajalna pot nima enotnih tlakovcev, ampak se spreminjajo od hotela do hotela. Totalna urbanistična zabloda. Seveda prihajajo sem turisti, se napijajo in zabavajo ob glasni glasbi, o kakšni lepoti tu ni sluha. Je bolje iti v notranjost, kjer je še veliko avtentničnosti. Turizem nas bo ubil, saj je ogljični odtis, ki ga puščajo turisti, ogromen.
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+1
2 1
Big M
23. 07. 2026 13.03
Tu se piše tako kot da so ti deli Albanije odkriti glih včeraj 😂🤣. Oranžni je prišel, videl in zmagal!
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-2
0 2
Slovenska pomlad
23. 07. 2026 12.48
Trumpovi povsod povzročijo nepopravljivo škodo.
Odgovori
+0
3 3
lakala28
23. 07. 2026 12.56
Takisto, kot njegovi podrepniki in privrženci.
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-1
1 2
Stajerc22
23. 07. 2026 12.34
Skoda...morda bi celo enkrat obiskal Albanijo...tako pa je verjetno ne bom nikoli!
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+3
4 1
Big M
23. 07. 2026 13.04
Je ne rabiš! Bom pa jo jaz 😂👍
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0 0
Roadkill
23. 07. 2026 12.21
smrad oranžni
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+2
5 3
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