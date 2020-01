'Pripravljeni smo napasti 52 ciljev v Iranu s povsem novo čudovito vojaško opremo'

Donald Trump je na spletnem družbenem omrežju Twitter pojasnil, da številka 52 predstavlja število Američanov, ki so bili več kot leto dni zajeti kot talci na ameriškem veleposlaništvu v Teheranu od leta 1979.

Nekatere od ameriških tarč so "na zelo visoki ravni in pomembne za Iran in iransko kulturo in te tarče, tako kot sam Iran, bodo napadene zelo hitro in zelo močno", je zapisal Trump."ZDA ne želijo več groženj!" je dodal.