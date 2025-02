Priprli Američanko, ki naj bi skozi okno hotela vrgla novorojenčka

Policija za varstvo otrok primer preiskuje kot umor mladoletne osebe, mlajše od 15 let. Pristojni preiskujejo motiv krutega dejanja in kot eno od možnosti vidijo tudi t. i. zanikanje nosečnosti. Gre za stanje, ko ženska ne ve, da je noseča ali pa nosečnost vse do poroda zanika.

Po navedbah pariškega tožilca naj bi otroka z okna drugega nadstropja hotela skozi okno vrgla v ponedeljek zjutraj. Reševalci so novorojenčka hitro odpeljali v bolnišnico, vendar ni preživel.

Američanka je po Evropi potovala s skupino mlajših odraslih. Po porodu so jo odpeljali v bolnišnico na zdravljenje in jo pridržali, še poroča The Guardian.