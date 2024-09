Priprli strica osemletnice: na telefonu izbrisal sporočila in pretekle klice

Osemletna Narin Güran je pred 11 dnevi izginila v turškem Diyarbakirju. S prijatelji se je takrat vračala s tečaja korana, ko se je od njih odcepila ter se po cesti odpravila proti svoji hiši. A domov ni prispela nikoli. Po tem ko so oblasti preiskale vse okoliške hiše, zaslišale vse lastnike vozil, ki so se v tistem času nahajala na območju ter pridržale celo njenega 18-letnega brata, na katerem so odkrile sledove ugrizov, so zdaj pridržale tudi dekličinega strica. Salim Güran je namreč po izginotju osemletnice na svojem telefonu izbrisal zgodovino klicev in sms-sporočil.