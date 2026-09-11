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Prirejali identiteto konj po Evropi: so pristali v prehranski verigi?

Ljubljana , 11. 09. 2026 07.59 pred 41 minutami 2 min branja 1

Avtor:
A.K.
Trgovina s konji

Europol je v usklajeni akciji razbil kriminalno združbo, ki je s ponarejenimi dokumenti in mikročipi prirejala identiteto konj. Živali so nelegalno prodajali, obstaja pa tudi resen sum, da so bile vključene v prehransko verigo.

Europol je izvedel obsežno operacijo proti kriminalni mreži, osumljeni trgovine s konji po Evropi z uporabo ponarejenih dokumentov in prirejenih mikročipov za prikrivanje prave identitete živali.

Med 8. in 9. septembrom 2026 je v operaciji v Belgiji, Franciji, na Irskem in Nizozemskem sodelovalo skoraj 200 policistov ter drugih pristojnih organov. V središču preiskave, ki jo vodi Belgija, je obsežna trgovina s konji, katerih identitete in zgodovina naj bi bile namerno prirejene, da jih je bilo mogoče prevažati in preprodajati po Evropi. Nekatere od teh živali naj bi na koncu končale tudi v prehranski verigi, ne da bi bil znan njihov resnični izvor.

Takšna praksa spodkopava sisteme sledljivosti, namenjene zaščiti dobrobiti živali in varnosti hrane, ter lahko privede do tega, da so konji, ki niso namenjeni prehrani ljudi, nezakonito poslani v zakol, opozarja Europol.

Preiskovalci sumijo, da so bili uporabljeni ponarejeni konjski potni listi in prirejeni mikročipi, s katerimi so živalim dejansko ustvarili nove identitete. Tako so osumljenci prikrivali izvor konj, njihovo preteklo zgodovino in podatek o tem, ali so bili primerni za vključitev v prehransko verigo. Preiskovalci zdaj ugotavljajo, kam so bile živali na koncu preusmerjene. Sumijo, da so bili nekateri konji pod lažnimi identitetami preprodani, drugi pa naj bi bili vključeni v prehransko verigo.

V usklajeni operaciji pod vodstvom Belgije so oblasti izvedle 24 hišnih preiskav. Pregledali so več kot 1.000 konj. Dokaze še analizirajo. Preiskava še vedno poteka, pristojni organi v sodelujočih državah pa si prizadevajo identificirati dodatne posameznike, ki bi lahko bili vpleteni v kriminalno mrežo.

Europol konji kriminal ponarejanje dokumentov varnost hrane

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11. 09. 2026 08.45
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