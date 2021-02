Prisegla bo nova italijanska vlada pod vodstvom Draghija

Pred italijanskim predsednikom Sergiom Mattarello bo prisegla nova italijanska vlada pod vodstvom 73-letnega finančnika Maria Draghija. V njej je 15 ministrov in osem ministric. Prav tako osem je tehničnih ministrov, drugi pa so politiki in prihajajo iz šestih parlamentarnih strank.

Potem ko je nekdanji predsednik Evropske centralne banke (ECB) Mario Draghiv petek uradno sprejel položaj italijanskega premierja, bo danes njegova vlada prisegla pred predsednikom Mattarello. Od 23 ministrov jih je bilo sedem že v dosedanji vladi pravnikaGiuseppeja Conteja. Zunanje ministrstvo bo še naprej vodil Luigi Di Maio, na položaju zdravstvenega ministra pa ostajaRoberto Speranza. Menjava se bo med drugim zgodila na ministrstvu za gospodarstvo. Vodil ga bo Daniele Franco, ki je trenutno namestnik guvernerja italijanske centralne banke. Franco je eden do osmih tehničnih ministrov. Strokovnjak Roberto Cingolani, ki je po izobrazbi fizik, bo vodil novo ministrstvo za ekološki prehod. Ministre bo imelo šest strank. Največ ministrskih mest – štiri – je pripadlo populističnemu Gibanju pet zvezd. V začetku prihodnjega tedna bo sledilo še potrjevanje nove vlade v poslanski zbornici in senatu. Tam zaradi široke podpore med parlamentarnimi strankami ni pričakovati težav. Od Draghijeve vlade se pričakuje pospešitev cepljenja proti covidu-19 in priprava načrta za gospodarske reforme v povezavi z evropskim skladom za okrevanje. Država je brez polno delujoče vlade že skoraj mesec dni.