Prišel je Trumpov veliki dan

Slovesna prisega se bo opoldne po krajevnem oziroma okrog 18. ure po srednjeevropskem času zaradi mraza odvila v kongresni palači. Tradicionalna parada bo potekala v športni dvorani Capital One z 20.000 sedeži. Za varnost bo skrbelo približno 25.000 pripadnikov varnostnih služb.

Slovesnosti se bodo udeležili vsi štirje še živeči nekdanji predsedniki - poleg Joeja Bidna še Barack Obama, Bill Clinton in George Bush mlajši. Na seznamu gostov so tudi številni milijarderji, kot so šef Tesle Elon Musk, ustanovitelj Amazona Jeff Bezos in ustanovitelj Facebooka Mark Zuckerberg.

Inavguracija je tradicionalno ameriški notranjepolitični dogodek, na katerega od tujcev povabijo le veleposlanike. Udeležil se je bo tudi slovenski Iztok Mirošič. Je pa Trump letos razposlal vabila še več voditeljem držav in desnim politikom z vseh celin.

Slavnostni dogodki ob inavguraciji se bodo ob nastopih znanih ameriških glasbenikov nato vrstili še cel dan.

Trump naj bi nameraval še isti dan podpisati več ukazov, med drugim o množičnem izgonu nezakonitih priseljencev iz ZDA, odpravi zelenih politik, ponovnem zagonu gradnje ograje na meji z Mehiko, uvedbi višjih carin na uvoz ter pomilostitvi napadalcev na kongres 6. januarja 2021.