Prisilni 'digitalni detox' v nemškem zdraviliškem mestecu

Bad Wildbad, 03. 09. 2025 20.06 | Posodobljeno pred 1 uro

Tisa Stergel
Si predstavljate, kako bi se vam življenje spremenilo, če bi mobilni telefoni kar naenkrat prenehali delovati? Tako že dva meseca živijo v nemškem zdraviliškem mestecu, ki je trenutno idealno za vse, željne digitalnega razstrupljanja. A lokalna turistična organizacija zaradi vsakodnevnih pritožb izgubljenih pohodnikov opaža, da digitalni detox ni bil ravno cilj večine turistov. Enako velja za 10.000 prebivalcev, ki so ostali brez dostopa do spleta.

telefoni nemčija digitalni detox turizem
galeon
03. 09. 2025 21.12
+1
Na Zemlji bi bil raj.
