Prišla na banko in odšla z dobrim milijonom evrov tujega denarja

Oblasti BiH in Črne gore so imele polne roke dela s preiskovanjem prevare, ki jo je 12. aprila izvedla neznana ženska. Iz ene izmed bank v Črni gori ji je uspelo s ponarejenimi dokumenti s tujega bančnega računa dvigniti kar 1,3 milijona evrov, piše Index.hr. Policijama obeh držav je uspelo odkriti identiteto ženske in ugotoviti, da je delovala v sodelovanju s kriminalno združbo v BiH.

Kot so sporočile črnogorske in oblasti BiH po preiskavi, je osumljenka v dopoldanskih urah vstopila v banko v Hercegnovem, podpisala dokumente za izplačilo in z bančnega računa oškodovanca dvignila skupno okoli 1,36 milijona evrov.

Že dan pred tem je v družbi sostorilca obiskala poslovalnico in se sestala z vodjo podružnice. Lažno se mu je predstavila kot lastnica računa in mu predložila ponarejeno osebno izkaznico. Zaprosila je, da se ji naslednji dan izplačajo vsa sredstva z bančnega računa, potem pa zapustila banko.

Kasneje istega dne je vodja podružnice prejel še en klic, za katerega je bil prevaran, da prihaja s telefona prave lastnice računa. Oseba se je predstavila kot prava lastnica in zaprosila, da se izplačilo prestavi na jutranje ure. Naslednji dan je s taksijem znova prišla v banko. Tam so jo legitimirali in podpisala je dokumente, nato pa se znova usedla v taksi in odšla.

V policijski akciji, povezani s primerom, so črnogorski in policisti BiH preiskali prostor, v katerem so našli okoli 25.000 evrov, večjo količino orožja in streliva ter okoli tri kilograme prepovedane droge konoplje.