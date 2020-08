Prišli na poroko, tam pa jih je pričakala specialna enota policije

Specialna enota policije naj bi svatom pred poročno dvorano preprečila vstop. Kasneje so svate vendarle spustili v dvorano, a le za kratek čas. Lahko so pojedli večerjo in mladoporočencema izročili darilo. Tako vse vendarle ni bilo izgubljeno.

Vse je bilo pripravljeno za poroko včeraj zvečer v mestecu Tomislavgrad, ko so le to na veliko presenečenje svatov prekinili policisti, poroča lokalni portal tomislavnews.com, ki ga navajajo hrvaški mediji.

Strogi ukrepi v kantonu 10 (hrvaško: Hercegbosanska županija) so posledica poslabšanja epidemiološke slike glede koronavirusa. Krizni štab je zato že pretekli petek za dva tedna prepovedal vse poroke in večje prireditve. Poroke so se namreč izkazale za največje žarišče okužb.

V Bosni in Hercegovini so sicer v zadnjem dnevu potrdili 333 novih okužb s koronavirusom, trije bolniki s covid-19 pa so umrli. Testirali so 1513, največ pozitivnih primerov pa zabeležili v Federaciji BiH.