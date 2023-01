Prišli oboroženi do zob v oklepnikih, ubili 10 paznikov in osvobodili zapornike

Napad se je zgodil v nedeljo zgodaj zjutraj. Ob prvih strelih je v zaporu zavladal kaos, odvilo se je več pretepov med zaporniki iz različnih kriminalnih skupin in kartelov. Varnostne sile so potrebovale več ur, da so razmere spravile pod nadzor. Nekaj trenutkov pred napadom pa so oboroženi ljudje v mestu streljali na policijsko postajo.