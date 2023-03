'Prišli s 15-metrsko jahto, dvema tonama eksploziva in uničili Severni tok'

Zatem je svojo zgodbo o uničenju plinovoda objavil The New York Times in navajal obveščevalne podatke prav tako neimenovanih ameriških uradnikov, da je napad izvedla proukrajinska skupina. Ob niso navedli članov skupine napadalcev, prav tako ne, kdo je operacijo financiral in zasnoval. Temu je sledila objava nemškega Die Zeita , kjer naj bi identificirali plovilo, ki je izvedlo tajno operacijo. Šlo naj bi za jahto, najeto pri podjetju s sedežem na Poljskem, ki je v lasti dveh Ukrajincev. Po preiskavi naj bi operacijo na morju izvedla ekipa šestih ljudi. Pet moških in ena ženska. Ti so po navedbah časnika na kraj pripeljali okrog 1500 kilogramov eksploziva in ga nato s pomočjo potapljaške opreme namestili več kot 80 metrov globoko.

Po eksploziji, ki je 26. septembra lani uničila tri od štirih cevi plinovodov Severni tok 1 in 2, je dolgo vladalo zatišje, države, ki so bile udeležene v preiskavo pa sprva niso poročale o konkretnejših ugotovitvah. Nato je morje razburkala objava pulitzerjevega nagrajenca Semymourja Hersha , ki je, sklicujoč se na neimenovan vir, trdil, da so napad na plinovod neposredno izvedle ZDA. Eksploziv naj bi po njegovih navedbah v sodelovanju z Norvežani namestili med Natovo vajo BALTOPS 22, nato pa ga daljinsko aktivirali. V Washingtonu so njegove trditve takoj zavrgli.

Spiegel razkriva: Gre za 15-metrsko jahto Andromeda

Časnik opisuje skoraj tritedensko pod jahte Andromeda, ki je 6. septembra zapustila nemško pristanišče Rostock, se zaustavila na otoku Rügen in nato 26. septembra prispela na danski otok Christiansø, v bližino mesta eksplozije. Der Spiegel je navaja, da je eden od šestčlanske posadke na Andromedi uporabljal ponarejen bolgarski potni list, vendar nemški preiskovalci še niso identificirali napadalcev ali pripisali odgovornosti kateri koli vladi.

Spiegel citira pristaniškega poveljnika v Rügnu, ki pravi, da so bili člani domnevne skupine, ki je najela Andromedo, oblečena kot običajni mornarji in da jih je videl na jahto nositi nakupovalne vrečke z živili, pri čemer so govorili jezik, ki se mu je "zdel poljski ali češki". Rekel je, da je bilo več moških in ženska. Andromedo je izdelalo nemško podjetje Bavaria Yachts, ima pet kabin in prostor za do 11 oseb.

Na mestu eksplozije je Baltsko morje globoko približno 80 metrov, kar zahteva specializirano potapljaško znanje in posebne rezervoarje za zrak, enega z mešanico helija in kisika in enega s čistim kisikom, piše v Spiegelovem poročilu. Za vsako potapljanje bi se morala jahta nad plinovodom nahajati tri ure. Da bi položili eksploziv na dva cevovoda, medsebojno oddaljena štiri kilometre, bi verjetno potrebovali štiri potope v nekaj dneh.

Potapljaški strokovnjaki pravijo, da bi takšni podaljšani globoki potopi zahtevali dekompresijsko komoro za potapljače, ki pa je ne bi morali pripeljati z omenjeno jahto. Postavljajo se tudi vprašanja, ali je imela dovolj prostora za potrebno razstrelivo. Danska in švedska vlada sta sporočili, da so bile eksplozije enakovredne moči "nekaj sto kilogramov eksploziva". Nekateri strokovnjaki pravijo, da bi bilo potrebnih do 2000 kilogramov.