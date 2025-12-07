Svetli način
Tujina

'Pristal' na strehi

Beograd , 07. 12. 2025 15.44 | Posodobljeno pred 57 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
A.K.
Komentarji
2

Iz srbske vasi Ostrikovac poročajo o nenavadni prometni nesreči. Voznik je izgubil oblast nad vozilom in pristal na strehi hiše. Pri tem se je lažje poškodoval, ranjen ni bil tudi noben prebivalec hiše.

Po družbenih omrežjih se širi videoposnetek bizarne prometne nesreče v Srbiji. Voznik avtomobila je lažje poškodovan, potem ko je izgubil nadzor nad vozilom in pristal na strehi hiše v vasi, poroča Telegraf.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Videoposnetek prikazuje, kako avtomobil zdrsne po izvozu iz ostrega ovinka, prebije dvoriščno ograjo in nato 'pristane' na strehi hiše. Voznika so odpeljali v bolnišnico, kjer so mu diagnosticirali lažje poškodbe, medtem ko nihče od družinskih članov ni bil poškodovan.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
nesreča srbija
Naslednji članek

V Beninu skupina vojakov trdi, da je odstavila predsednika države

KOMENTARJI (2)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Uporabnik-1442225
07. 12. 2025 16.47
Mal na James Bonda spominja
ODGOVORI
0 0
JanezNovak13
07. 12. 2025 16.31
+2
Neprilagojena hitrost?
ODGOVORI
2 0
