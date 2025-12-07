Po družbenih omrežjih se širi videoposnetek bizarne prometne nesreče v Srbiji. Voznik avtomobila je lažje poškodovan, potem ko je izgubil nadzor nad vozilom in pristal na strehi hiše v vasi, poroča Telegraf.

Videoposnetek prikazuje, kako avtomobil zdrsne po izvozu iz ostrega ovinka, prebije dvoriščno ograjo in nato 'pristane' na strehi hiše. Voznika so odpeljali v bolnišnico, kjer so mu diagnosticirali lažje poškodbe, medtem ko nihče od družinskih članov ni bil poškodovan.