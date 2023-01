Pristanišča križarki zavrnila vplutje, novo leto morali pričakati sredi morja

Potem ko so jim zaradi "morske rasti" oz. izbruha glivic na trupu križarke Viking Cruises vplutje onemogočila kar štiri pristanišča, se je med potniki vnela jeza. Zasidranje so med drugim zavrnili v novozelandskih pristaniščih Christchurch in Dunedin ter v tasmanskem Hobartu. Vstop v novo leto so morali potniki tako pričakati ob obali Avstralije, poroča The Guardian.

Na trupu križarke so se nabrale alge, rastline, mikroorganizmi ter majhne živali, znane kot Biofouling, poroča avstralski Nacionalni pomorski koordinacijski center, ki je odredil, naj se morsko rastje najprej odstrani, preden križarki dovolijo vstop pristanišče. Ladja se je naposled odpravila v Adelajdo, kjer so ji očistili trup, v Melbourne pa naj bi končno prispela v ponedeljek.

"Ljudje so pobesneli, to potovanje je bilo grozno," je eden od potnikov svoje občutke delil na družbenem omrežju. Potniki so namreč sredi morja čakali, da delavci s trupa ladje očistijo nesnago. "800 ljudi, večinoma Američanov, je vznemirjenih in jeznih zaradi malomarnosti Viking Oriona," je dodal. Ter ob tem zapisal še, da so potniki po dveh letih pandemije naleteli le na veliko razočaranje in izgubljen denar.

Spet drugi potnik je medtem na spletu objavil le kratek pomenljiv zapis: "Potovanje iz pekla."