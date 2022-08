Pristaniško mesto, kamor prihaja orožje in kjer so marinci pojedli vsa jajca

Alexandroupolis leži na obali Egejskega morja na severu celinske Grčije, le 15 kilometrov pred mejo s Turčijo. Ima tako lego, da je pritegnil pozornost Nata, piše Economist.

Pohvali se lahko namreč z dobrimi cestnimi in železniškimi povezavami, ki preko Bolgarije in Romunije omogočajo tudi kopenski dostop do Ukrajine. Morska pot od Sredozemlja proti Črnemu morju je namreč zahtevnejša, saj tam patruljirajo Rusi, Bosporsko ožino pa nadzoruje Turčija, sicer dolgoletna, toda tudi muhasta članica zavezništva.

Poleg tega pa ima omenjeno pristanišče – za razliko od Pireja in Soluna – tudi velike rezervne kapacitete, če bi bile le-te potrebne.

Vojaške pošiljke prihajajo kot po tekočem traku

V zadnjih mesecih so v Alexandroupolis namreč začele prihajati okrepljene vojaške pošiljke – od tankov, oklepnikov do helikopterjev. Količina pošiljk, ki so jih poslale ZDA, se je v zadnjem letu povečala za 14-krat, čeprav ameriški uradniki vztrajajo, da je orožje namenjeno njihovim enotam, ki so nameščene na vzhodu in severu Evrope, ne pa v Ukrajino.