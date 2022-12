Priština na sever Kosova napotila več sto policistov, Beograd napovedal odgovor

Cilj prihoda kosovskih enot je po navedbah kosovske policije zaščita nekaterih predelov, potem ko se je več tam živečih Albancev pritožilo, da se ne počutijo varne.

Po prihodu policistov na območje so se na najmanj dveh mestih zbrale skupine prebivalcev, med njimi tudi zamaskirani. Kosovski portal Kossev ob sklicevanju na kosovsko policijo poroča, da so policiste blizu kraja Zvečan napadle oborožene osebe, pri čemer naj bi eden od policistov utrpel lažje poškodbe.

Glede na poročanje srbskih medijev so se ponoči zbrani ljudje že razšli, razmere pa naj bi bile mirne, a napete. Vodja srbskega vladnega urada za Kosovo Petar Petković je v četrtek zvečer albanskega premierja Albina Kurtija obtožil, da izvaja protipravne in nasilne akcije, ki da imajo za cilj okupacijo severa Kosova. Zatrdil je, da so policisti, ki so prispeli v Severno Mitrovico, v polni bojni opremi.