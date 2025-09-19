Priština z načrtovanimi ukrepi na severu Kosova razjezila Beograd

Kosovska policija je pred tednom dni v štirih občinah na severu države začela informativno kampanjo, v okviru katere je prebivalcem brez kosovskih osebnih dokumentov delila letake z informacijami o tem, kako se registrirati oz. pridobiti dovoljenje za prebivanje, je poročal portal Kossev.

Namestnik načelnika kosovske policije Veton Elshani, ki je pristojen za sever države, je za Kossev tedaj pojasnil, da je cilj kampanje obveščanje tujih državljanov o njihovih pravicah in obveznostih na Kosovu.

Prebivalci brez kosovskih dokumentov, vključno s študenti in delavci, bodo po sprejetju ukrepa morali v treh dneh po vstopu v državo obvezno prijaviti svoj prihod na policijski postaji. Policija jim bo nato izdala posebno potrdilo, z njim pa bodo odšli na urad ministrstva za notranje zadeve, kjer jim bodo pojasnili nadaljnji postopek za pridobitev dovoljenja za prebivanje, je pojasnil Elshani.