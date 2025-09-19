Priština z načrtovanimi ukrepi na severu Kosova razjezila Beograd

Kosovska policija je pred tednom dni v štirih občinah na severu države začela informativno kampanjo, v okviru katere je prebivalcem brez kosovskih osebnih dokumentov delila letake z informacijami o tem, kako se registrirati oz. pridobiti dovoljenje za prebivanje, je poročal portal Kossev.
Namestnik načelnika kosovske policije Veton Elshani, ki je pristojen za sever države, je za Kossev tedaj pojasnil, da je cilj kampanje obveščanje tujih državljanov o njihovih pravicah in obveznostih na Kosovu.
Prebivalci brez kosovskih dokumentov, vključno s študenti in delavci, bodo po sprejetju ukrepa morali v treh dneh po vstopu v državo obvezno prijaviti svoj prihod na policijski postaji. Policija jim bo nato izdala posebno potrdilo, z njim pa bodo odšli na urad ministrstva za notranje zadeve, kjer jim bodo pojasnili nadaljnji postopek za pridobitev dovoljenja za prebivanje, je pojasnil Elshani.
Tistim, ki ne bodo imeli dovoljenja za prebivanje ali potrdila policije, bosta poleg denarne kazni grozila deportacija s Kosova in prepoved vstopa za določen čas, je še opozoril.
V uradu srbske vlade za Kosovo so napovedani ukrep v četrtek po poročanju Kosseva označili kot potezo, katere cilj je "nov val pritiskov in izganjanja Srbov po neposrednem nalogu premierja Albina Kurtija".
Vodja urada Petar Petković je ob tem poudaril, da bo Beograd zahteval odziv mednarodne skupnosti. Opozoril je še, da bi ta ukrep lahko imel "neslutene posledice", Beograd pa da bo prisiljen razmisliti o "ustreznem političnem in pravnem odgovoru".
Srbi, ki živijo na Kosovu, lahko pridobijo kosovske osebne dokumente, a jih veliko kljub temu uporablja osebne dokumente, izdane v srbskem sistemu.
Kurtijeva vlada je bila v minulih letih letih pogosto tarča kritik mednarodne skupnosti zaradi poskusov vzpostavitve popolnega nadzora na severu Kosova, kjer si prizadeva odpraviti tudi tako imenovani vzporedni sistem socialnih služb in političnih uradov na Kosovu, ki jih financira vlada v Beogradu.