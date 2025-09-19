Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriLjubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi se Voyo
Tujina

Priština z načrtovanimi ukrepi na severu Kosova razjezila Beograd

Priština, 19. 09. 2025 13.41 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
A.K. , STA
Komentarji
0

Kosovska vlada načrtuje obvezno registracijo tujcev ob vstopu v državo, informativno kampanjo pa so začeli na severu Kosova, kjer živi večinoma srbsko prebivalstvo. Načrtovani ukrep je po prepričanju Beograda uperjen proti kosovskim Srbom, ki še vedno uporabljajo srbske osebne dokumente, poročajo mediji s severa Kosova.

Kosovska policija je pred tednom dni v štirih občinah na severu države začela informativno kampanjo, v okviru katere je prebivalcem brez kosovskih osebnih dokumentov delila letake z informacijami o tem, kako se registrirati oz. pridobiti dovoljenje za prebivanje, je poročal portal Kossev.

Namestnik načelnika kosovske policije Veton Elshani, ki je pristojen za sever države, je za Kossev tedaj pojasnil, da je cilj kampanje obveščanje tujih državljanov o njihovih pravicah in obveznostih na Kosovu.

Prebivalci brez kosovskih dokumentov, vključno s študenti in delavci, bodo po sprejetju ukrepa morali v treh dneh po vstopu v državo obvezno prijaviti svoj prihod na policijski postaji. Policija jim bo nato izdala posebno potrdilo, z njim pa bodo odšli na urad ministrstva za notranje zadeve, kjer jim bodo pojasnili nadaljnji postopek za pridobitev dovoljenja za prebivanje, je pojasnil Elshani.

Albin Kurti
Albin Kurti FOTO: Profimedia

Tistim, ki ne bodo imeli dovoljenja za prebivanje ali potrdila policije, bosta poleg denarne kazni grozila deportacija s Kosova in prepoved vstopa za določen čas, je še opozoril.

V uradu srbske vlade za Kosovo so napovedani ukrep v četrtek po poročanju Kosseva označili kot potezo, katere cilj je "nov val pritiskov in izganjanja Srbov po neposrednem nalogu premierja Albina Kurtija".

Vodja urada Petar Petković je ob tem poudaril, da bo Beograd zahteval odziv mednarodne skupnosti. Opozoril je še, da bi ta ukrep lahko imel "neslutene posledice", Beograd pa da bo prisiljen razmisliti o "ustreznem političnem in pravnem odgovoru".

Srbi, ki živijo na Kosovu, lahko pridobijo kosovske osebne dokumente, a jih veliko kljub temu uporablja osebne dokumente, izdane v srbskem sistemu.

Kurtijeva vlada je bila v minulih letih letih pogosto tarča kritik mednarodne skupnosti zaradi poskusov vzpostavitve popolnega nadzora na severu Kosova, kjer si prizadeva odpraviti tudi tako imenovani vzporedni sistem socialnih služb in političnih uradov na Kosovu, ki jih financira vlada v Beogradu.

kosovo srbija
Naslednji članek

Je ruski TV-voditelj po nesreči razkril lokacijo Rubikona?

Naslednji članek

MI6 s pomočjo temnega spleta privablja nove vohune: najbolj zaželeni iz Rusije

Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriLjubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256