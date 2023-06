Priština zaradi 'ugrabljenih' policistov poostrila nadzor na meji s Srbijo

Potem ko je srbska policija na severu Kosova aretirala tri kosovske policiste, se je vlada v Prištini odločila, da bo poostrila nadzor na meji s Srbijo in prepovedala vstop vozilom s srbskim blagom in registrskimi oznakami. Kosovo trdi, da je šlo pri sredinem incidentu za ugrabitev policistov in agresijo na demokratično državo ter poskus destabilizacije in eskalacije razmer. Beograd, na drugi strani, vztraja, da je šlo za vdor oboroženih policistov na njihovo ozemlje. Vučić je Kurtija celo obtožil, da želi izzvati vojno.

Kosovska vlada je v sredo sporočila, da se je po "ugrabitvi treh kosovskih policistov s strani srbskih sil" odločila prepovedati vstop v državo vozilom z registrskimi oznakami Republike Srbije. Informacijo je za Radio Slobodna Evropa potrdil tiskovni predstavnik kosovske vlade Prparim Krueziu. "Kosovske institucije so se po zadnjih dogodkih odločile povečati stopnjo nadzora na mejah. Sprejeta je bila nujna odločitev za prepoved vstopa vozilom s srbskimi registrskimi oznakami na Kosovo, medtem ko se analiza stanja s strani varnostnih institucij nadaljuje. Naslednji ukrepi bodo sprejeti na podlagi njihovih priporočil," je dejal.

Kljub odločitvi kosovske vlade, posamezniki na družbenih omrežjih sporočajo, da srbska vozila pri prečkanju meje nimajo nobenih težav, poroča Radio Slobodna Evropa. Novinar srbske tiskovne agencije Tanjug medtem poroča, da na mejnem prehodu Merdare ni prepovedi za osebna vozila, medtem ko je vstop tovornih vozil, ki prevažajo srbsko blago, in praznih tovornih vozil s srbskimi registrskimi tablicami prepovedan.

Da so poostrili nadzor na meji s Srbijo, je sporočil tudi kosovski premier Albin Kurti. Kot je dejal, je njihov cilj "varnost, varnost pa se začne na mejah". "Iz varnostnih razlogov so poostren nadzor na meji s Srbijo, omejitev prometa in povečane kontrole vozil, predvsem transportnih, ki prihajajo iz Srbije, nujen in neizogiben ukrep," je poudaril. Po poročanju srbskega portala televizije N1 je dodal še, da lahko v primeru poslabšanja varnostnih razmer celo ustavijo promet med državama. Zahteval je takojšnjo izpustitev "ugrabljenih" policistov in mednarodno skupnost pozval, naj obsodi dejanja Srbije. Kot je dodal, je presenečen nad njihovim molkom. "Včerajšnji primer je agresija na našo demokratično državo, maščevanje kosovski policiji, ki se bori proti kriminalu, in poskus destabilizacije in eskalacije razmer v trenutku, ko smo že predlagali načrt za deeskalacijo in stabilizacijo," je dejal. Kurti je zadeve komentiral na skupni tiskovni konferenci z notranjim ministrom Dželalom Svečljo po seji sveta za nacionalno varnost v Prištini, na kateri so sodelovali predstavniki kosovskih varnostnih, pravosodnih in finančnih organov.

icon-expand Aretirani kosovski policisti FOTO: AP

Varovanje meje ali vdor na ozemlje? Dan pred tem je namreč srbska policija na severu Kosova aretirala tri oborožene pripadnike specialne enote kosovske policije. Medtem ko kosovski premier Kurti trdi, da se je "organizirana ugrabitev" policistov zgodila na njihovem ozemlju, v mestu Tresave/Bare v občini Leposavić, 300 metrov od srbske meje, je srbski predsednik Aleksandar Vučić sporočil, da je policija trojico v polni bojni opremi in oboroženo z avtomatskim orožjem prijela v občini Raška 1,8 kilometra od meje s Kosovom. "Ti ljudje nimajo kaj iskati na tem območju brez odobritve Kforja, še posebej ne tako oboroženi," je povedal za RTS. Prepoved vstopa srbskega blaga na Kosovo je po njegovih besedah v nasprotju z mednarodnimi predpisi in kaže na namero Prištine, da "izstrada ljudi na severu" Kosova, tako da ostanejo brez zdravil in osnovnih živil. Vučić je dejal, da ne dvomi, da želi Kurti za vsako ceno izzvati vojno. Ob tem je dodal, da se boji, da so "prestopili Rubikon" in da se bo težko vrniti v normalnost. "Smo na razpotju, ali bomo še naprej imeli mir ali ne," je dejal. Danes pa je na Instagramu sporočil, da je veleposlanike EU, ZDA, Velike Britanije, Francije, Nemčije in Italije v pogovoru pozval, naj storijo vse, kar je v njihovi moči, da preprečijo Kurtiju, da bi povzročil vojno na Balkanu. Dogodek sicer preiskujejo Natove sile Kfor. Spomnimo Aretacija kosovskih policistov se je zgodila dan po aretaciji kosovskega Srba Miluna Milenkovića v večinsko srbskem severnem delu Mitrovice, ki ga je Priština obtožila organizacije napada na sile Kfor in kosovske policiste med protesti kosovskih Srbov konec maja v Zvečanu, v katerih je bilo ranjenih 30 pripadnikov Kforja. Na protestih proti njegovi aretaciji se je v sredo na severu Mitrovice zbralo več tisoč kosovskih Srbov.