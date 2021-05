Pristojna agencija ZN napovedala preiskavo incidenta v Belorusiji

Svet ICAO je na četrtkovem zasedanju odločil, da "sproži preiskavo za ugotavljanje dejstev" glede preusmeritve Ryanairovega letala v Minsk ter aretacije opozicijskega novinarja Romana Protaseviča in njegovega dekleta, so navedli v organizaciji. Na srečanju sveta so "poudarili pomen tega, da se ugotovijo dejstva o dogajanju in ali je katera od članic ICAO kršila mednarodno letalsko pravo".

Sekretariatu organizacije so naročili pripravo vmesnega poročila za naslednje srečanje sveta. Protasevič in njegova partnerka sta bila na letu Ryanaira iz Aten do Vilniusa. Beloruska kontrola zračnega prometa je pilota obvestila, da je na letalu bomba, k pristanku v Minsku pa je potniško letalo prisilil lovec mig-19. Evropske države so beloruskega predsednika Aleksandra Lukašenka obtožile ugrabitve letala, medtem ko Moskva sprejema razlago Minska, da so letalo res obrnili zaradi grožnje z bombo.