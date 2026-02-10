Naslovnica
Tujina

Pritisk na Trumpa: je na mizi vojaški udar na Iran?

Washington/Teheran, 10. 02. 2026 16.56 pred 1 uro 3 min branja 0

Avtor:
N.V.
Benjamin Netanjahu

Izraelski premier Benjamin Netanjahu se je odpravil v Washington, kjer je na agendi pogovor z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom. Predvsem naj bi se pogovori osredotočali na možne vojaške ukrepe proti Iranu, Izrael se namreč pripravlja na morebiten scenarij v primeru, da bi pogajanja med ZDA in Iranom propadla.

Izrael je že od samega začetka pogajanj skeptičen glede uspeha pogajanj med ZDA in Iranom, poroča CNN. V vsakem primeru bodo skušali zaščititi svoje interese, pa tudi ohraniti svobodo vojaškega ukrepanja, so pojasnili izraelski uradniki.

Netanjahu namerava Trumpu predstaviti najnovejše pridobljene obveščevalne podatke o vojaških zmogljivostih Irana. "Izrael je zaskrbljen zaradi napredka Irana pri obnovi zalog balističnih izstrelkov in zmogljivosti," je dejal eden izmed anonimnih virov. Poudaril je tudi, da Izrael ocenjuje, da bi Iran lahko v nekaj tednih ali mesecih imel 1800-2000 balističnih izstrelkov. Iranski uradniki so večkrat poudarili, da čeprav Teheran vojne ne želi, je nanjo zelo pripravljen.

Donald Trump in Benjamin Netanjahu
Donald Trump in Benjamin Netanjahu
FOTO: AP

Za Netanjahuja je Iran "prva in najpomembnejša tema na dnevnem redu" njegovega srečanja s Trumpom. "Obravnavali bomo vrsto vprašanj: Gazo, regijo, vendar najprej pogajanja z Iranom," je dejal Netanjahu, preden se je vkrcal na letalo. Trumpu bo, kot pravi, predstavil jasna stališča Izraela glede načel pogajanj, ki so po njegovem mnenju ključnega pomena "ne le za Izrael, ampak za vsakogar na svetu, ki si želi mir in varnost na Bližnjem vzhodu".

Izrael sicer s pogajanji ni najbolj zadovoljen, na ZDA skušajo pritisniti, da zagotovijo, da bo vsak sporazum z Iranom vključeval odpoved zalogam obogatenega urana, popolno prenehanje obogatitve, omejitev programa balističnih izstrelkov in prenehanje podpore regionalnim zaveznikom. Najslabši scenarij za izraelskega premierja je "jedrski sporazum, v katerem se ZDA zadovoljijo samo z omejitvami obogatitve urana", je za Israel Hayom zapisal strokovnjak za Iran, Danny Citrinowicz.

"Z Netanjahujevega vidika sta najboljša možnost bodisi vojaški poraz Irana s pomočjo ameriških sil bodisi to, kar on vidi kot konceptualni poraz. Sporazum, ki je tako obsežen, da učinkovito uniči sposobnost režima, da se brani," je zapisal.

Preberi še Trump: Imeli smo dober pogovor z Iranom

Netanjahu je bil kritičen že do iranskega jedrskega sporazuma iz leta 2015, ki je bil sklenjen s Teheranom pod nekdanjim ameriškim predsednikom Barackom Obamo. Zdelo se mu je namreč, da sporazum pušča večino iranskih vojaških zmogljivosti nedotaknjenih in po 15 letih odpravlja omejitve za obogatitev urana.

In medtem ko Netanjahu svoje zahteve predstavlja Trumpu, se je Ali Larijani, visoki varnostni uradnik v iranski vladi, sestal z vladarjem Omana, Sultanom Haithamom bin Tariqom Al Saidom in mu predstavil ključne točke v pogajanjih, piše Al Jazeera.

Iranska tiskovna agencija je poročala tudi, da je iranski zunanji minister Abbas Aragchi telefonsko obvestil vse svoje zaveznike, v Turčiji, Egiptu in Savdski Arabiji, o najnovejšem napredku v pogajanjih.

Abas Aslani iz Centra za strateške študije Bližnjega vzhoda je opozoril, da je cilj Netanjahujevega obiska v ZDA "pokvariti pogajanja, še preden se ta nadaljujejo". "Zdi se, da bo Netanjahu taktično poskušal zmotiti proces in pritisnil na ZDA, naj v pogajanja vključijo vprašanje balističnih izstrelkov."

Preberi še Kako bi Iran odgovoril na napad ZDA?

Napredek v pogajanjih je sicer še pod vprašajem. Iranski vodja za atomsko energijo Mohammad Eslami je sicer dejal, da je Teheran pripravljen razredčiti svoj visoko obogateni uran, če ZDA odpravijo sankcije. Trump je sicer že pred tem večkrat pozval, naj se Iranu uvede popolna prepoved obogatitve urana, kar pa je za Iran nesprejemljivo.

Washington je zahteval tudi, da se Iran odreče svojim zalogam urana, ki je obogaten do 60-odstotne čistosti, kar je le malo manj od 90-odstotne čistosti, ki velja za orožno kakovost.

