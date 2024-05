Pritožba na Evropsko komisijo zaradi Temuja, ki 'pušča kupce v temi'

Potrošniške organizacije v državah članicah EU aplikaciji Temu, ki je na trg EU vstopila aprila 2023, v 27 državah članicah pa naj bi imela imela mesečno 75 milijonov aktivnih uporabnikov, očitajo pomanjkanje zaščite potrošnikov in uporabo nezakonitih manipulativnih praks.

Po njihovem prepričanju Temu potrošnikom ne omogoča sprejemanja svobodnih in premišljenih odločitev med spletnim nakupovanjem, kar je v nasprotju z aktom EU o digitalnih storitvah.

Pri Temu, ki je v lasti kitajskega podjetja PDD Holdings, so se odzvali z besedami, da so pritožbo organizacij "vzeli zelo resno". Zagotovili so, da jo bodo temeljito preučili in sodelovali s pristojnimi organi.

"Na področjih, kjer so po naši oceni možne izboljšave, smo pripravljeni sodelovati, da bi izboljšali naše storitve in odpravili morebitne pomanjkljivosti. Zavezani smo k preglednosti in skladnosti poslovanja z veljavnimi zakoni in predpisi," so izpostavili.

V skladu z določili akta o digitalnih storitvah morajo digitalne platforme poskrbeti za hitro odstranitev nezakonitih vsebin, biti morajo bolj pregledne glede uporabe podatkov uporabnikov in zagotoviti varnost spletnih kupcev.

Evropske potrošniške organizacije na drugi strani opozarjajo, da Temu ne zagotavlja dovolj informacij o trgovcih, ki ponujajo izdelke na platformi, glede podatkov, od koga kupujejo izdelke, pa "pušča kupce v temi".

Aplikacija Temu se je pod drobnogledom nemških potrošniških organizacij znašla že na začetku leta. Te so nanizale podobne očitke in dosegle, da aplikacija privolila v to, da ne prikazuje več obvestil, ki potrošnikom sporočajo, naj glede na to, da ima določen izdelek v nakupovalni košarici že veliko drugih kupcev, pohitijo z nakupom.

Obsežnega nadzora pa je bila aplikacija medtem deležna tudi v ZDA in na azijski celini. Južnokorejski regulatorji so aprila aplikacijo začeli preiskovati zaradi suma lažnega oglaševanja in nepoštenih praks.