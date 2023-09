Prva fotografija ruskega generala, ki je 'izginil' po uporu skupine Wagner

Kot piše BBC, so se pojavljale informacije, da naj generala Surovikina tako dolgo ne bi bilo na spregled, ker naj bi ga ruske oblasti preiskovale zaradi morebitne vpletenost v junijski upor Wagnerja. Nekaj dni po Wagnerjevem uporu naj bi ga aretirali, a za to ni bilo uradne potrditve. Po mesecih ugibanj in govoric, da naj bi bil ruski general Sergej Surovikin povezan z uporom Wagnerja na zahodu Rusije, ga je ruski politični vrh s Putinom na čelu razrešil z mesta poveljnika ruskih letalskih sil. V javnosti se je vse od državnega udara, ki je sicer trajal manj kot 24 ur, ugibalo, na kateri strani stoji general. Tisto soboto konec junija, ko je Prigožin 'udaril', je sicer Wagnerjeve plačance pozival k umiku in mirni razrešitvi razmer, nato pa ga vse od takrat ni bilo mogoče opaziti v javnosti. Le nekaj dni pozneje se je znašel v središču obtožb in ugibanj, komu je zvest. Surovikina, poznanega tudi pod imenom 'general Armagedon', sicer prav tako od junija ni bilo mogoče opaziti v javnosti.

A sedaj se je na spletu pojavila fotografija, ki prikazuje Surovikina v Moskvi. Na fotografiji je general v civilnih oblačilih, ki za roke drži žensko, ki je podobna njegovi ženi Anni. Kot piše BBC, verodostojnosti fotografije še ni moč potrditi.