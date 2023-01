Privrženci Bolsonara vdrli na območje kongresa

Do vdora je prišlo le teden dni po inavguraciji Luiza Inácia Lula da Silve, ki je Bolsonara premagal na oktobrskih volitvah.

Podporniki Bolsonara, ki se ne strinjajo z rezultati volitev, so prebili ovire, razbijali stekla in vstopili v stavbo. Nekaterim se je uspelo povzpeti na streho stavbe. Na posnetkih, objavljenih na družbenih omrežjih, je videti, da so uporniki obkolili tudi predsedniško palačo in vrhovno sodišče.